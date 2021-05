Le meringhe sono fra le ricette base della pasticceria. Bianche, dolci e delicate, tutti le amano! Solitamente le si prepara con una sac-à-poche con la bocchetta dentellata. In questo modo, si dà alle meringhe la classica forma a ciuffetto.

Ma se fosse il momento di svecchiare questa ricetta? Ecco come trasformare delle banali meringhe in un dessert moderno e fare la figura degli chef stellati!

La ricetta delle scaglie di meringa

Dare un aspetto più elegante e sofisticato alle meringhe è facile. Non serve modificare la ricetta che si usa abitualmente. Inoltre, questo metodo è utile anche per chi non ha una sac-à-poche. Non ci sarà infatti bisogno di utilizzarla. Ecco come trasformare delle banali meringhe in un dessert moderno e fare la figura degli chef stellati.

Innanzitutto, preparare la base delle meringhe seguendo la propria ricetta preferita. Poi, foderare una teglia con della carta da forno. Stendervi sopra uno strato di meringa molto sottile. È importante cercare di ottenere uno spessore uniforme.

Un trucchetto in più: si può ungere leggermente la teglia prima di coprirla con la carta da forno. In questo modo, la carta starà ferma mentre si spalma la meringa.

Infine, cuocere in forno a 90 °C per circa un’ora e mezza. Una volta sfornata, la meringa va rotta con le mani in scaglie grossolane.

Decorare i dolci

Le meringhe a scaglie sono perfette per accompagnare sorbetti, gelati, semifreddi e dolci al cucchiaio in generale. Aggiungono, infatti, un tocco croccante che altrimenti mancherebbe al dessert. E danno al piatto un aspetto sofisticato, da vero ristorante stellato!

Per rendere queste meringhe più saporite, si possono inventare miriadi di varianti. Basta, infatti, aggiungere diversi ingredienti alla preparazione base. L’idea più tradizionale è aromatizzare la meringa con buccia di limone o arancia.

Per accompagnare un dessert alla mela, un’ottima idea è aggiungere alla meringa del cardamomo o della cannella. Infine, per ci vuole osare, si può provare una spolverata di pepe rosa o di peperoncino. Il contrasto con il dolce è da leccarsi i baffi!

