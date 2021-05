Chi ama correre o fare lunghe camminate sa perfettamente che un buon allenamento produce uno stato di benessere generalizzato che coinvolge corpo e mente. Ciò perché l’attività aerobica procura benefici effetti sull’organismo che non si riducono alla semplice diminuzione ponderale. Questa tipologia di attività accelera il metabolismo, diminuisce i livelli di colesterolo nel sangue ed ossigena organi e tessuti. Allora, perché non massimizzarla attraverso mirate strategie da introdurre nella sessione di allenamento? L’interval training potrebbe essere una soluzione efficace da valutare nel proprio programma. È straordinario quante calorie e grassi si bruciano in più con questa semplice tecnica di allenamento e di seguito vediamo il perché.

Che cos’è l’interval training e come funziona

Come specifica il termine stesso, l’interval training è un allenamento che si esegue ad intervalli di tempo ben scanditi. Esso si basa su una serie di ripetizioni, o ripetute, di un’attività ad intensità variabile. Con l’interval training si succedono momenti di intensa attività aerobica con momenti di recupero, attivo o passivo, e riposo. Questa metodologia è applicabile a diverse forme di allenamento in quanto l’interval training è una caratteristica specifica dell’organizzazione delle attività. Difatti si può applicare l’allenamento a intervalli sia alla preparazione atletica, che alla ginnastica preventiva o di mantenimento per la terza età. In generale, lo troviamo in tutti quegli sport che si distinguono per una marcata connotazione aerobica. Esso infatti si contrappone ad una attività a ritmo costante e frequenza isocalorica.

Gli effetti benefici di questa tipologia di allenamento sono svariati. Per questa ragione molti inseriscono l’interval training all’interno delle proprie sessioni di allenamento. Grazie alla sua caratteristica alternanza di momenti ad alta intensità con momenti di recupero, l’interval training consente di bruciare molte calorie e grassi. Inoltre, migliora notevolmente la capacità aerobica dell’atleta. Molti studi confermano inoltre l’efficacia dell’allenamento intermittente e ad alta intensità per ridurre il grasso sottocutaneo e addominale in soggetti in sovrappeso o obesi. Difatti è straordinario quante calorie e grassi si bruciano in più con questa semplice tecnica di allenamento. Altro aspetto da non trascurare è il fatto che questa tipologia di allenamento interrompe la monotonia di un ritmo costante, rendendo più divertente e dinamico il circuito. Insomma, per chi non lo avesse ancora provato, l’interval training potrebbe essere una buona pratica da inserire nella propria sessione settimanale di allenamento.

