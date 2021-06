L’estate è arrivata e con essa la voglia di godersi dei momenti di assoluto relax e riposo. Quest’anno, data la possibile presenza di pochi turisti, potrebbe essere il momento perfetto per visitare in tutta serenità alcune delle città più belle e romantiche d’Italia.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori. Allora, ecco le città degli innamorati che le giovani coppie non potranno assolutamente perdersi quest’estate. Scopriamo subito di quali località si tratta.

Le tre gemme degli innamorati perfette per le giovani coppie

Quest’estate gli innamorati potrebbero godersi in tutta tranquillità tre città capaci di regalare delle emozioni veramente uniche. Iniziamo dalla probabilmente più famosa e insospettabile delle tre, Roma.

È infatti impossibile non rimanere affascinati dalla città eterna, capace con la sua atmosfera magica di riservarsi un posto nel cuore di chi la visita. Qui gli innamorati potranno passeggiare nostalgici sul Ponte Milvio, famoso per i suoi ormai rimossi lucchetti, e godersi una vista spettacolare dalla terrazza sul Pincio.

Inoltre, non ci si dovrebbe perdere una visita alla fontana di Trevi, luogo in cui aleggiano ancora oggi romantiche leggende.

Ecco le città degli innamorati che le giovani coppie non potranno assolutamente perdersi quest’estate

Sul piedistallo delle città più romantiche non poteva che esserci Venezia. La città dei canali è infatti capace di far innamorare italiani e stranieri senza alcuna distinzione.

Imperdibile un romantico giro in gondola, alla scoperta degli edifici rinascimentali che si stagliano a pelo d’acqua. Allo stesso modo non ci si può perdere un bel tramonto in piazza San Marco, magari seduti mano nella mano a sorseggiare un bel drink.

Infine, quando si parla di città degli innamorati non ci si può non riferire a Verona. Il Comune di Romeo e Giulietta riserva, infatti, delle piccole gemme capaci di far sognare qualsiasi innamorato.

Parliamo in particolare della casa dell’innamorata, al cui interno è nascosta proprio una statua di Giulietta che si dice porti fortuna a chi la tocchi. Impossibile inoltre non fare una passeggiata mano per la mano al tramonto per il ponte Pietra, antico edificio romano che collega le due parti della città.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore