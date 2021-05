La lattuga non è buona solo per farci l’insalata. Sebbene sia difficile pensarla diversamente, molte sono le ricette che prevedono l’uso di particolari varietà di lattuga. Pensiamo alla tiella (o tigella) di Gaeta, la lattuga romana ripassata o la scarola con le olive.

La lattuga, in tutte le sue varietà, si dimostra quale ingrediente perfetto, ricco di sapore, straordinario nelle farciture e soprattutto con pochissime calorie. Scopriamo, dunque, 3 modi sensazionali per utilizzare gli scarti della lattuga avanzata e trasformali in piatti appetitosi risparmiando anche dei soldi sulla spesa.

I suoi benefici

Con il caldo inizia la stagione delle grandi e ricche insalate. Il bisogno di freschezza e al contempo di sapore e croccantezza, fa della lattuga l’ingrediente principale. Il consumo di lattuga cruda è davvero alto tra la primavera e l’estate, anche se ormai viene prodotta tutto l’anno.

La lattuga è amica delle diete ipocaloriche e depuranti. In circa 100 grammi di foglia verde troveremo un grande apporto di acqua, Sali minerali e vitamine del gruppo A, B, K, C, e fibre (1,5 g). Pochissime le calorie e i grassi, contro la ricchezza di acido folico e carotenoidi fondamentali per il benessere della pelle.

Le fibre, poi, sono fondamentali per il funzionamento dell’intestino (anche in caso di flatulenza) e per una corretta digestione. Inoltre, fanno raggiungere più velocemente la sazietà e stimolano la perdita di liquidi in eccesso.

Pare che la lattuga, se mangiata a cena, stimoli il sonno. È favorevolmente consigliata a chi soffre di insonnia e di sonno agitato, poiché pare abbia un legger effetto sedativo e calmante.

3 modi sensazionali per utilizzare gli scarti della lattuga avanzata e trasformali in piatti appetitosi risparmiando anche dei soldi sulla spesa

Con tutte le caratteristiche benefiche di cui si è parlato, pare che la lista possa finire qui. E invece non è così. Non abbiamo parlato di quanto questo ortaggio possa farci risparmiare in pranzi e cene. A pranzo un’insalata veloce con lattuga, noci, carote alla julienne, basilico e lenticchie. La sera, useremo le parti scartate della lattuga e le cuoceremo.

A differenza dell’insalata, dove vengono utilizzate solo le foglie migliori e meno rovinate, da cucinare sono ottime tutte le parti della lattuga. Tronco, foglie rovinate e un po’ appassite, e poi qualsiasi tipologia e varietà di lattuga può essere cucinata e usata per altre ricette.

Per esempio, è possibile creare un contorno di lattuga cotta e ripassata con aglio, olio e peperoncino. Per non parlare delle torte salate farcite con lattuga scottata, pomodori secchi e formaggio caprino. E se si ha bisogno di un piatto consistente, non c’è nulla di meglio che un risotto o una zuppa di cereali alla lattuga.

