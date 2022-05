Il 28 dicembre 2021 è stato presentato il suo nuovo smartphone di punta della Xiaomi, lo Xiaomi 12; ma finora è stato possibile acquistarlo solo in Cina.

Con la presentazione ufficiale e il rilascio mondiale avvenuti lo scorso 15 marzo, il nuovo modello di punta di Xiaomi sta per fare il suo ingresso anche in Italia. È in arrivo Xiaomi 12 Ultra, ma per quanto questo arrivo sia molto atteso, non bisogna dimenticare che esiste una vera e propria guerra tra la Xiaomi e un’altra casa produttrice cinese. Chissà chi la spunterà stavolta.

La data precisa di uscita dello Xiami 12 non è ancora disponibile, ma possiamo dire con certezza che uscirà entro questo 2022.

È in arrivo Xiaomi 12 Ultra: segreti, caratteristiche e prezzo

I prezzi per la serie di smartphone Xiaomi 12 partono da 699.90 euro e salgono fino ad arrivare a 1.149 euro. Il prezzo dipende dal modello scelto. Ecco i vari modelli dello Xiaomi 12 Ultra e i vari prezzi:

Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 da 8 GB + 128 GB, 849,90 euro;

Se si sceglie uno smartphone con 8 GB + 256 GB, si potrà ottenere sia uno Xiaomi 12X a 699,90 euro, uno Xiaomi 12 a 899,90 euro e uno Xiaomi 12 Pro a1.049,90 euro;

Se invece si desidera uno smartphone con 12GB + 256GB, si potrà scegliere esclusivamente uno Xiaomi 12 Pro a 1.149,90 euro.

La Xiaomi volta pagina e cambia il nome dei suoi smartphone: non Mi 12, ma Xiaomi 12

Con il 12, Xiaomi apre un nuovo capitolo nella storia dei suoi modelli e dei nuovi nomi. Perché per la prima volta lo smartphone non si chiamerà Mi, ma Xiaomi 12.

Lo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere abbastanza diverso dalla versione standard di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Ci sono state segnalazioni ripetute di questa versione nelle ultime settimane.

Su Weibo è stato pubblicato anche un poster, che indica la prevendita di uno Xiaomi 12 Mini, ma l’autenticità della notizia non è stata comprovata.

Ci sono rumors che parlano anche di due versioni Xiaomi 12 Lite. Non si ha certezza, ma è probabile che uscirà almeno un modello Lite.

Quali novità ci si può aspettare dallo Xiaomi 12?

Ecco una panoramica delle novità dello Xiaomi 12. Le dimensioni sono di 152,7 x 69,9 x 8,2 millimetri e una diagonale di 6,28 pollici.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X sono cellulari relativamente piccoli; Xiaomi 12 Pro, invece, è simile al suo predecessore con dimensioni di 163,6 x 74,6 x 8,16 mm.

Il sistema operativo è Android 12 MIUI 13; a proposito di Android non si deve dimenticare che è un sistema operativo con alcune vulnerabilità, è per questo che bisogna prestare più attenzione.

I modelli della Xiaomi serie 12 saranno disponibili nei seguenti colori:

a) Xiaomi 12: nero, viola, blu;

b) Xiaomi 12 Pro: nero, blu;

c) Xiaomi 12X: nero, blu, viola.

Il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 funzionerà come “unità” in 12 e 12 Pro. Solo lo Xiaomi 12X utilizzerà un chipset molto potente, come lo Snapdragon 870.

Ecco le differenze per quanto riguarda la Ram: il 12X compare in un’unica versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, lo Xiaomi 12 con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria. Xiaomi 12 Pro uscirà solo con 256 GB come spazio di archiviazione e con 8 GB o 12 GB aggiuntivi di RAM.

Lo schermo sarà AMOLED con una risoluzione Full HD, con il modello Pro di dimensioni 2K. Xiaomi 12 e 12 Pro dispone della tecnologia di refresh rate adaption LTPO, che regola automaticamente il display tra 1 e 120 Hertz; un’ottima funzione di risparmio energetico.

