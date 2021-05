Il tema della sicurezza dati sugli smartphone è molto sentito e seguito dai Lettori di ProiezionidiBorsa. Gli Esperti della Redazione fanno ogni giorno del loro meglio per raccogliere tutte le informazioni più recenti e tenere tutti costantemente aggiornati sulla materia. C’è una novità, in questi giorni, che riguarda in particolare i possessori di telefono Android.

Google, nelle scorse settimane, aveva infatti preannunciato la scoperta di quattro gravi vulnerabilità di tipo Zero Day. È arrivata poi un’ulteriore specifica alzando il livello di allarme. Secondo Big G queste brecce di sistema sarebbero già in via di sfruttamento da diversi malintenzionati. Si parla di falle di sicurezza in grado di mettere il sistema praticamente nelle mani degli hacker. Ciò accade perché Android ha delle vulnerabilità molto pericolose che alcuni malintenzionati stanno già sfruttando per rubare dati agli utenti.

Cos’è successo

La società starebbe già lavorando a un fix, che però potrebbe arrivare solo tra qualche settimana. E non coinvolgere neanche tutti gli utenti.

I produttori di smartphone Android sono stati già avvisati nel tentativo di intervenire. Perché Google, come detto, conosceva queste vulnerabilità Zero Day già da alcune settimane.

Erano state perfino inserite nel bollettino di sicurezza del mese di maggio. Assieme a 50 altre vulnerabilità.

L’ultimo aggiornamento del bollettino di sicurezza specifica ulteriormente il problema. E chiarisce come queste falle siano attualmente già sfruttate da malintenzionati per accedere ai dispositivi interessati ottenendone il totale controllo. Il tutto, ovviamente, senza che l’utilizzatore se ne possa accorgere.

Come proteggersi

Una falla in particolare permette, anche in maniera facile per un hacker, di entrare tramite il processore Snapdragon nel sistema. E ottenere i cosiddetti permessi di root per poter fare qualunque cosa con il dispositivo infettato.

Non sono giunti ulteriori dettagli da Google, ma Android ha delle vulnerabilità molto pericolose che alcuni malintenzionati stanno già sfruttando per rubare dati agli utenti. Il consiglio, in attesa di fix ufficiali che sicuramente arriveranno, è di non cliccare su link sospetti. Nonché tenere sempre il proprio cellulare aggiornato all’ultima versione del sistema operativo e non scaricare applicazioni di dubbia provenienza.