Le unghie macchiate e scure sono un vero problema estetico. Spesso, quindi, utilizziamo lo smalto per coprire, però le unghie vanno anche lasciate respirare. Non bisogna sempre stare lì a cambiare colore, fare il gel o altro. E, per la cura delle proprie unghie, ci sono tantissimi metodi. Anche le nostre nonne ci insegnano o hanno insegnato diversi rimedi naturali. La cosa interessante è che, spesso, alcuni di questi vengono da posti lontani. Altri, invece, da posti vicini e altri ancora dall’Italia.

La curcuma sul viso e la sabbia sul corpo

Un esempio è la maschera viso a base di curcuma. A prescindere dal fatto che funzioni oppure no, questa è una tradizione indiana. Infatti, le donne indiane la usano e l’hanno usata come rimedio di bellezza per avere la pelle luminosa. Unita a olio di cocco e yogurt. E, come questa, ci sono poi tantissimi altri rimedi naturali, che vengono usati. Rimedi di cui, però, non sappiamo nulla, non conosciamo né la storia né l’origine.

Oppure in Brasile usano la sabbia come scrub naturale per il corpo, perfetta per rendere la pelle morbida, luminosa e liscia. E in Brasile di spiaggia ce n’è veramente tanta. E dalla Francia, invece, cosa arriva?

Per unghie macchiate e scure ecco un rimedio formidabile delle nonne di Francia

Be’ anche la Francia la sa lunga in campo estetico. Infatti, le donne francesi sono sempre molto curate, eleganti e chic. E se oggi esiste la manicure, un tempo le nonne di Francia dovevano usare altri metodi per avere le unghie perfette. Anche perché, spesso, si facevano dei lavori manuali e, quindi, le unghie diventano scure facilmente.

E allora per unghie macchiate e scure ecco un rimedio, che non possiamo assolutamente dimenticare in caso di bisogno. Stiamo parlando del nostro famoso limone. Infatti, per avere le unghie belle chiare, le nonne prendevano delle ciotole e le riempivano di acqua calda, non bollente, e al suo interno ci diluivano del limone. Il potere pulente del limone, diluito con l’acqua, andrebbe a schiarire e rimuovere le macchie nere sulle unghie. Non solo però, perché va anche ad ammorbidire le cuticole e, in questo modo, possiamo farci le unghie con più facilità e senza il rischio di farci male. Questo proprio perché le cuticole sono più morbide e si lavorano più facilmente rispetto a come sono solitamente.

