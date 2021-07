Negli ultimi mesi il cashback è stato un vero protagonista del dibattito politico. Nato per stimolare l’uso di pagamenti alternativi al contante, non sempre però è servito allo scopo. Tanto che il Presidente Draghi lo ha sospeso almeno per il prossimo semestre. Le spese effettuate correttamente nei mesi scorsi, però, daranno sicuramente accesso ai rimborsi. Ricordiamo che l’iniziativa è nata col DL 126/2020, il Governo ha poi effettuato alcune correzioni con il DL del 30 Giugno 2021. Il tempo passa e gli interessati sono in fibrillazione. È ora in arrivo una comunicazione importantissima sul cashback da 150 e 1500 euro, ecco dove trovarla. Vediamo anche come far fronte ad eventuali problematiche.

Due premi, due importi

L’iniziativa prevede due diverse modalità per accedere a due livelli di rimborso. Il primo, da 150 euro, corrisponde al 10% delle spese effettuate nello scorso semestre con sistemi di pagamento tracciati. L’unico ulteriore paletto è l’obbligo di effettuare almeno 50 diversi pagamenti. Per concorrere al superbonus da 1.500 euro bisogna invece essere tra i primi 100.000 partecipanti per numero di transazioni effettuate. Dopo le tante polemiche legate alle presunte irregolarità messe in atto per accaparrarsi il premio, finalmente un comunicato ufficiale. Infatti, proprio in queste ore è in arrivo una comunicazione importantissima sul cashback da 150 e 1500 euro, ecco dove trovarla. E quando iniziare a preoccuparsi in assenza di novità.

È in arrivo una comunicazione importantissima sul cashback da 150 e 1500 euro, ecco dove trovarla

Il Ministero dell’Economia ha concluso le procedure di calcolo e verifica sul cashback. I cittadini che hanno correttamente effettuato almeno 50 pagamenti tracciati stanno quindi ricevendo una conferma ufficiale. La comunicazione avviene attraverso un messaggio sull’App IO. Chi ricevesse una notifica da questa applicazione, potrà quindi trovare il comunicato con un solo click. Per chi non avesse ricevuto la notifica, il consiglio è accedere comunque all’App e verificare la presenza di messaggi. In alcuni casi, infatti, il cellulare non invia la notifica pur in presenza di una comunicazione. Il MEF, tramite la CONSAP ha messo a disposizione un canale di comunicazione per chi trovasse informazioni errate o mancanti.

Certezze solo per i 150 euro

I beneficiari del bonus da 150 euro hanno già ricevuto conferma e devono solo attendere la fine di agosto per ricevere i soldi. Chi fosse in attesa del superbonus, dovrà invece pazientare ancora qualche tempo. Il DL 30 Giugno 2021 prevede infatti che l’accredito arrivi entro il 30 novembre prossimo. Per questo motivo, il MEF sta ancora prendendo tempo per effettuare le verifiche del caso. La comunicazione arriverà nei prossimi mesi, ricordiamo quindi di tenere sempre sotto controllo le notifiche dell’App IO.