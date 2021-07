In Italia negli ultimi venti anni il tasso di soggetti affetti da malattie diabetiche è notevolmente cresciuto. Questo è questo testimonia l’Italian Diabetes Barometer Report. Tale dato pone una allerta sull’importanza della prevenzione del rischio. In una simile prospettiva vediamo allora quali sono i sintomi spia precoci per capire se si ha il diabete di tipo 1 o 2.

Che differenza c’è tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2

Esistono due grandi forme di diabete che solitamente si distinguono in diabete di tipo 1 e di tipo 2. Ciascuna di esse possiede delle caratteristiche che le distinguono. Inoltre, per ognuna è possibile individuare i sintomi spia precoci per capire se si ha il diabete tipo 1 o 2.

Il diabete di tipo 1 si presenta prevalentemente durante l’infanzia o l’adolescenza. La cause scatenanti sono di origine immunitaria e riconducibili alla scarsa produzione di insulina nelle isole del Langherans del pancreas.

Il diabete di tipo 2 invece insorge in età più avanzata, dopo i 30-40 anni. Oltre ad una componente genetica di vulnerabilità i fattori scatenanti sono di origine ambientale e individuale.

A tal proposito, abbiamo illustrato quali sono i valori ideali di glucosio nel sangue nell’articolo: “I 3 segnali del corpo per capire che la glicemia nel sangue sta schizzando”.

I sintomi spia precoci per capire se si ha il diabete tipo 1 o 2

Come fare a capire sin da subito se si soffre di diabete di tipo 1 o di tipo 2? Nel diabete di tipo 1 generalmente la prima fase si presenta in maniera asintomatica con una riduzione dell’insulina nel sangue. Tale condizione tende nel tempo ad alterare il metabolismo facendo scatenare una serie improvvisa di sintomi. I principali sono poliuria e polidipsia, rispettivamente aumento della minzione e della sete. Altri sintomi principali sono l’aumento dell’appetito e una perdita di peso corporeo non motivata da dieta. Se la diagnosi non avviene in questo momento, allora il soggetto rischia la chetoacidosi diabetica che comporta una acidificazione del sangue.

Nel diabete tipo 2 troviamo come sintomi principali quelli descritti anche per il tipo 1. Altri segnali frequenti ai quali prestare attenzione per questa tipologia di diabete sono astenia, disturbi visivi, prurito della pelle e lenta guarigione delle ferite. A differenza del tipo 1 i sintomi del diabete tipo 2 progrediscono più lentamente favorendo una diagnosi anche negli stadi precoci.

