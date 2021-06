Le piante sono un elemento ornamentale fondamentale per rendere gli ambienti più rilassanti e accoglienti. Possono trasformare un opprimente muro di cinta, in un bellissimo giardino verticale e un vecchio pergolato trascurato in una fantastica capanna fiorita. Ma arrivati a giugno potrebbe essere difficile ottenere velocemente l’effetto sperato. La redazione di esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa a tal proposito vuol consigliare ai suoi lettori la Cobaea scandens (Cobea). È il momento perfetto per coltivare questa meravigliosa pianta rampicante dalla generosa fioritura che cresce rapidamente proteggendoci dagli sguardi indiscreti dei vicini.

Cobaea scandens (Cobea)

Si tratta di una pianta rampicante perenne ed auto-agganciante, ovvero si arrampica da sola ai supporti tramite viticci molto simili a quelli dei piselli. Appartiene alla famiglia delle Polemoniaceae e proviene dai territori del Messico, Perù e dell’America tropicale. Regala un’abbondanza di fiori grandi (fino a 6 cm di diametro) campanulati con stami lunghi e ben evidenti che sbocciano da fine giugno fino ai primi freddi. Grazie al loro aspetto esotico sono usati spesso anche dai fiorai per realizzare particolari composizioni floreali. Le bellissime sfumature di colore viola (o bianco nella varietà “Alba”) e le loro dimensioni, rendono la cobaea una pianta particolarmente decorativa. Le foglie sono lunghe circa 10 cm, di un verde chiaro e formate da tre paia di foglioline. Dal mese di settembre appaiono sulla pianta anche dei frutti, simili a capsule carnose piene di semi.

Come coltivarla

Il periodo ideale per mettere a dimora la cobaea è maggio-giugno (in alternativa si può anche seminare in aprile) in posizioni luminose e riparate. Pertanto proprio questo è il momento perfetto per coltivare questa meravigliosa pianta rampicante dalla generosa fioritura che cresce rapidamente proteggendo dagli sguardi indiscreti dei vicini. La Cobaea può essere coltivata sia in piena terra, in giardino, come pianta rampicante che su balconi e terrazzi. In questo secondo caso sarà opportuno avvalersi però di vasi capienti di almeno 30 cm di diametro. Inoltre dato che teme i ristagni idrici, dovremo porre sul fondo del vaso uno strato di argilla espansa o altro materiale drenante così da favorire il drenaggio dell’acqua. A questo punto potremo riempire il vaso con del terriccio composto per 2/3 da terra fertile e per 1/3 da torba fibrosa arricchita con sabbia.

Nel periodo della fioritura, quindi nei mesi di aprile/settembre, sarà necessario concimarla spesso, almeno ogni 20 giorni. Il concime ideale è a base di azoto, poiché favorisce la crescita del fogliame. D’estate necessita di annaffiature frequenti e abbondanti, mentre d’inverno si può ridurre di molto la frequenza e bisogna evitare che il terreno rimanga eccessivamente bagnato. Quando le temperature si abbassano troppo invece la cosa migliore da fare sarà sospenderle del tutto. Seguendo questi consigli la cobaea crescerà rigogliosa, inondando di fiori profumati gli spazi a lei dedicati.

