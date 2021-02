Alla ricerca di un’atmosfera particolare e rilassante nel proprio giardino o terrazzo, evocando magari paesaggi da isole greche? Chiusi nelle nostre abitazioni e intimoriti dalla pandemia, abbiamo tanto bisogno di bellezza, per nutrire lo spirito! Per raggiungere l’obiettivo è indispensabile scegliere le piante giuste che adornino i nostri spazi esterni con grazia rendendoli suggestivi. L’assoluta regina degli esterni, perfetta per lo scopo, è senza dubbio la bouganville. La pianta rampicante più bella di tutte che regala cascate di fiori dai colori accesi e bellissimi.

La bouganville, origine e descrizione

La bouganville è una pianta perenne, rampicante o cespugliosa di origine sudamericana, appartenente alla famiglia delle Nyctaginaceae. Deve il suo nome all’ammiraglio De Bouganville che, durante una spedizione in Brasile, ammirandone gli splendidi colori decise di importarla in Europa. Ne esistono ben 18 varietà differenti e si può coltivare sia in piena terra che in vaso. Questo la rende adatta tanto ai giardini quanto a balconi e terrazzi, ma bisogna tener presente che si espande velocemente e può arrivare anche fino a 12 m di altezza. Vive il suo momento di massimo splendore durante l’estate, quando, in condizioni ottimali di luce, si trasforma in un’esplosione di colore. Sarà capitato di certo di ammirarne la bellezza passeggiando per la città o magari in località di mare, giardini o interi edifici rivestiti da splendidi mantelli viola, giallo, bianco o rosso arancio .

Come coltivare la bouganville per ottenere una rigogliosa fioritura

La primavera è il periodo ideale per coltivare questa meravigliosa pianta, si può fare utilizzando i semi, per travaso della piantina oppure tramite talea. In questo caso basterà asportarne un ramo di circa 8-10 centimetri e piantarlo nel terreno. Per favorire la radicazione si può preventivamente immergere il ramo in una polvere rizogena che ne faciliterà lo sviluppo. La bouganville è una pianta vigorosa che produce rigogliose cascate di rami, foglie e fiori colorati.

Volendo esser precisi a far scenografia non sono esattamente i fiori. Difatti son molto piccoli e bianchi, le vere protagoniste sono le grandi brattee che possono essere di diversi colori e hanno consistenza cartacea. Per dare il meglio di sé avrà bisogno di una posizione soleggiata e riparata dai venti freddi invernali. Non ama le gelate pertanto non è il caso di coltivarla laddove il clima è molto rigido. Predilige temperature di circa 18-24 gradi ma può resistere fino ai 35°C. Richiede un terreno poco calcareo, di medio impasto fertile un misto di terra di brughiera, sabbia e torba, il tutto possibilmente arricchito con del compost. Deve essere inoltre, ben drenato poiché se fosse eccessivamente umido ne provocherebbe la caduta delle foglie, il marciume radicale se non addirittura la morte.

Se coltivata in vaso sarà quindi consigliabile oltre al miscuglio di terriccio e sabbia, porre sul fondo dell’argilla espansa per consentire il corretto drenaggio dell’acqua.

Annaffiature

La bouganville regge benissimo il caldo, richiede di essere annaffiata solo quando il terreno è asciutto e non con eccessiva frequenza. In condizioni di caldo intenso, chiaramente, sarà opportuno annaffiarla quotidianamente, mentre in autunno/inverno sarà sufficiente l’acqua piovana.

Concimazione

Come tutte le piante dalla generosa fioritura, sarà opportuno concimarla con una certa frequenza nel periodo che va dalla primavera all’estate. Sono ideali concimi liquidi, a base di macroelementi, soprattutto fosforo, potassio e composti azotati, da diluire in acqua all’incirca ogni 40 giorni.

Con queste cure la bouganville si mostrerà davvero come la pianta rampicante più bella di tutte che regala cascate di fiori dai colori accesi e bellissimi per tutta la stagione estiva, da giugno a settembre. Adornerà giardini e terrazzi facendo spettacolo di sé stessa e creando scenari bellissimi per i vostri spazi esterni.

Curiosi di scoprire altre piante spettacolari? La sezione Casa e Giardino del nostro sito offre una vasta selezione di descrizioni e consigli sulle piante più disparate. Ma per chi è alla ricerca nello specifico di piante rampicanti magari dal fascino esotico, consigliamo di dare uno sguardo alla dipladenia. Buona navigazione!