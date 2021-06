Il tiramisù è uno dei dolci più tipici nelle nostre cucine. Si tratta di un dessert perfetto per ogni occasione e anche molto facile da preparare. Quindi non è assolutamente una sorpresa trovarlo a una cena o a un pranzo con degli amici. Ma c’è da dire che ormai, a furia di mangiarlo e prepararlo, corriamo il rischio di stufarci di questo piatto. Ma possiamo modificarlo un po’, in modo tale da portare un’interessantissima novità sulla nostra tavola. Perciò, vediamo cosa possiamo cambiare per rendere il nostro dolce davvero unico.

Questa formidabile variante del tiramisù ci lascerà a bocca aperta e una volta provata non potremo più farne a meno

La ricetta che vogliamo proporre oggi è davvero semplice e interessante e servirà per realizzare un fantastico tiramisù al caramello salato. Per prepararlo, avremo bisogno di:

450 gr di panna fresca;

50 gr di burro;

320 gr di zucchero;

8 gr di gelatina alimentare in fogli;

500 gr di mascarpone;

6 tuorli d’uovo;

savoiardi;

noci e arachidi tostate;

caffè espresso;

sale.

E ora vediamo cosa dobbiamo fare.

Ecco i passaggi da compiere per dar vita al nostro tiramisù al caramello salato

Per prima cosa, mettiamo la gelatina in acqua fredda per farla ammorbidire. Intanto, cuociamo lo zucchero fino a che non avremo un caramello nocciola. In una padella scaldiamo 200 gr di panna con il burro e un pizzico di sale e lasciamo sul fuoco fino a che il burro non sarà completamente sciolto. Quando ciò avverrà, sarà il momento di mescolare il tutto al caramello preparato in precedenza. Aggiungiamo la gelatina e frulliamo tutti gli ingredienti. A poco a poco, uniamo anche gli altri 250 gr di panna e continuiamo a frullare. Lasciamo freddare la crema per un paio d’ore in frigo e poi montiamola con delle fruste fino a che non avrà la consistenza di una spuma. Versiamola ora in 10 ciotoline e poi mettiamo il tutto in freezer per un quarto d’ora.

Adesso invece pensiamo alla crema

Per prima cosa montiamo i tuorli e lo zucchero con delle fruste fino ad ottenere una spuma davvero chiara. Aggiungiamo il mascarpone e continuiamo a montare per circa 5 minuti. Ora togliamo le ciotole dal freezer e sul composto che abbiamo fatto freddare mettiamo i nostri savoiardi inzuppati nel caffè. Spargiamo la crema al mascarpone e lasciamo freddare il tutto in frigo per circa 3 ore. Quando dovremo servirlo, cospargiamolo di arachidi e noci et voilà! Questa formidabile variante del tiramisù ci lascerà a bocca aperta e una volta provata non potremo più farne a meno!