È il libro da leggere che ti cambierà la vita: ecco il bestseller da batticuore consigliato da Reese Witherspoon

Vuoi leggere o regalare un bel libro alla tua migliore amica? C’è un bestseller che non puoi lasciarti sfuggire. È un racconto di vita in cui ti immedesimerai e che ti farà scendere le lacrime dagli occhi. Talmente avvincente che anche Reese Witherspoon ha deciso di consigliarlo. Ecco la lettura dalla quale non ti staccherai più.

Cosa c’è di meglio che un buon libro per passare il tempo? La lettura arricchisce la cultura ed è in grado di unire. Lo sa bene l’attrice americana Reese Witherspoon, che ha deciso di concretizzare la sua passione. Il suo Club ha attirato tantissimi utenti che amano passare il tempo tra una pagina e l’altra. E proprio la star del jet set ci consiglia uno dei libri che sembrerebbero aver attirato la sua attenzione.

Il Club dedicato alle lettrici accanite

Il Reese’s Book Club nasce nel 2017 su iniziativa della Witherspoon. L’idea era e rimane quella di permettere alle lettrici di confrontarsi sui temi riguardanti la lettura. All’interno del sito si consigliano i libri più avvincenti e nascono dibattiti e approfondimenti vari. La pagina social è famosa, tanto che su Instagram i followers sarebbero più di 2,5 milioni.

Il successo dell’iniziativa avrebbe spinto l’attrice a ideare un’app che faccia da “angolino accogliente” per le amanti della carta stampata. In effetti, chi ogni tanto non sente il bisogno di staccarsi dalla quotidianità e ritirarsi in un Mondo più tranquillo in cui rilassarsi?

È il libro da leggere che ti cambierà la vita, un turbinio di emozioni uniche e indescrivibili

L’amore per i libri della Witherspoon l’ha spinta a leggere innumerevoli racconti negli anni. Ma pochi sembrerebbero averla appassionata come Piccole cose meravigliose (“Tiny little things” in lingua originale) di Cheryl Strayed. Il volume, uscito nel 2012, è ancora molto attuale. Si presenta per lo più come una raccolta di pensieri e consigli che la stessa autrice ha inserito per aiutare i lettori. Rispondendo a una serie di lettere ricevute, la Strayed racconta delle esperienze di vita che l’hanno condotta dove si trova ora. Al centro vi è un’analisi profonda delle sensazioni e dei timori che hanno pervaso la protagonista durante gli anni di vita. Confidenze personali che provocano sentimenti contrastanti nel lettore e in cui è facile riconoscersi.

Il fine ultimo dovrebbe essere quello di fornire ai fan delle soluzioni per uscire dai momenti difficili in cui ci si ritrova. Suggerendo appunto come ci sia sempre uno spiraglio di luce in fondo al buio di un tunnel apparentemente senza fine. Insomma, “Piccole cose meravigliose” è il libro da leggere che ti cambierà la vita, da divorare riga per riga.