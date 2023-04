I brufoli ti tormentano? Clio Make Up ci svela cosa fare per eliminarli in una notte e come truccarsi per nasconderli alla perfezione

Clio Make Up ci svela cosa fare per eliminare i brufoli-Dal profilo Instagram cliomakeup_official

Una serata importante, una riunione di lavoro in cui occorre essere impeccabile ed eccolo lì che compare. I brufoli possono davvero rovinare le nostre giornate. Oggi vogliamo svelare i segreti consigliati da Clio Zammatteo, esperta di make up, per farli sparire velocemente e nasconderli al meglio.

Spesso appaiono all’improvviso: i brufoli possono essere molto fastidiosi e a volte anche dolorosi. Per fortuna, oggi ci sono molti prodotti che ci aiutano a farli sparire in fretta, ma alcuni sono davvero costosi. Inoltre, nella maggior parte dei casi, un buon trucco può nascondere i brufoli, basta soltanto sapere come fare. Con questo articolo ti spieghiamo come risolvere il problema in modo naturale e in che modo utilizzare il make up a nostro vantaggio.

Perché compaiono i brufoli? I motivi possono essere molteplici, come lo stress, l’uso di alcuni farmaci, ma anche la produzione di grandi quantità di sebo e gli squilibri ormonali. Per prevenire la loro formazione, cerca di mantenere la pelle pulita evitando prodotti aggressivi, bevi molta acqua e mangia cibi depurativi. Sei curioso di saperne di più? Allora continua a leggere qui sotto.

I brufoli ti tormentano con gonfiore e rossore? Niente panico: prova i 3 rimedi naturali suggeriti da Clio!

Ma che cosa puoi fare se compare un brufolo all’improvviso? Può bastare una sola notte per eliminarli in modo naturale. Resisti alla tentazione di schiacciarli per evitare i rischi di infezione. Devi sapere che alcuni prodotti naturali contengono sostanze presenti anche nei prodotti cosmetici specifici e possiamo dunque usarli a nostro vantaggio.

Il primo è il limone: elimina il sebo in eccesso e le impurità. Inoltre, agisce contro l’infezione e riduce il rossore della pelle. Applica il succo di limone sul brufolo da trattare con un batuffolo di cotone. La sua azione rapida ti sorprenderà. In alternativa al limone puoi usare il tea tree oil, ottimo disinfettante naturale. Questo olio essenziale è davvero formidabile contro i brufoli. Applicane qualche goccia sul brufolo e il giorno dopo il brufolo sarà un lontano ricordo.

L’ultimo rimedio suggerito dalla make up artist è il bicarbonato di sodio, poiché cura l’infiammazione della pelle. Basterà mischiarlo con un po’ d’acqua e lasciarlo agire sul brufolo per circa 30 minuti. Risciacqua e ripeti il trattamento più volte al giorno per risolvere il problema.

Come truccarsi per nascondere i brufoli? Bastano 3 minuti!

Se i brufoli ti tormentano e non hai tempo di eliminarli, puoi nasconderli con il make up. Innanzitutto, prima di procedere usa sulla pelle una crema idratante oppure il burro di Karité. Dopodiché, ciò che ti serve è un correttore verde, perfetto per coprire il rossore causato dal brufolo.

Il terzo step è usare un fondotinta. Stendilo uniformemente sulla pelle e termina il tutto applicando un correttore colore nude tamponandolo delicatamente sul brufolo. Per spostare l’attenzione dal brufolo usa il contouring: metterà in risalto il resto del viso come zigomi, naso e mento.