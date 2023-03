Giaele De Donà si è contraddistinta nella casa per il suo matrimonio alternativo e per la pigrizia. La ragazza non ha mai fatto segreto della sua vita agiata al GF VIP. Una quotidianità vissuta tra lusso e spensieratezza. Questo grazie soprattutto alla posizione economica del marito. Nella casa non si è contraddetta portando avanti lo stesso stile di vita. Pessima casalinga non è capace di fare neanche quello che per tutti è considerata normalità. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Giaele De Donà, influencer veneta di 25 anni, si è aggiudicata la finale del Grande Fratello VIP. Durante la puntata di lunedì il televoto ha ufficialmente eletto la ragazza terza finalista. Da subito la concorrente si è fatta notare raccontando il particolare rapporto con il marito. Una relazione aperta che le ha permesso di stringere rapporti stretti con alcuni ragazzi della casa. Pigra e viziata, Giaele spiazza la casa del GF VIP con il suo comportamento. Abituata ad un tenore di vita di lusso e spensieratezza si ritrova inesperta di fronte alle faccende domestiche.

I ritmi della casa non corrispondono allo stile di vita di Giaele

La concorrente non ha mai nascosto la posizione privilegiata del marito benestante. Stiamo parlando dell’imprenditore Bradford Beck, di 21 anni più grande di Giaele. Quest’ultimo le ha permesso di vivere una quotidianità serena e priva di sacrifici. Lei stessa ha raccontato dei regali costosi, dei viaggi e delle feste. Giaele fin dal primo giorno del reality ha fatto sfoggio di grandi marche e gioielli costosissimi. Ha raccontato di godere della possibilità di retribuire grandi ditte di pulizia. Per mettere in ordine la sua grande casa non ha bisogno di faticare, c’è chi fa per lei. Queste abitudini hanno fin da subito cozzato con la vita della casa del GF VIP.

Giaele spiazza la casa del GF VIP, non sa compiere questa semplice azione che tutti fanno quotidianamente

Per mantenere tutto ordinato, i ragazzi organizzano i turni all’interno della casa per pulire. Questo spesso è causa di litigio perché qualcuno si defila. Tra i pigri e nullafacenti della casa c’è anche Giaele De Donà. Fin dall’inizio criticata dagli altri per le sue giornate senza far nulla. Ma lunedì ha sconvolto tutti. Prima di ogni diretta tv ai ragazzi vengono forniti completi di lenzuola nuovi. I completi, sponsorizzati da un noto marchio, servono a rifare i letti matrimoniali della casa. L’altra sera al GF VIP tutti erano impegnati a sistemare i proprio letti, anche Giaele. Ad un certo punto Antonella Fiordelisi è rimasta senza parole di fronte ad una scena assurda. La De Donà infatti incapace di rifare il proprio letto, con nonchalance ha sovrapposto lenzuola e piumone in modo approssimativo. Antonella e gli altri, di fronte a questa scena sono rimasti increduli. Tuttavia Giaele non si è scomposta e con un sorriso ha confermato di non voler sistemare il letto.