In tempo di crisi, le truffe a danno degli onesti cittadini sono sempre più frequenti. Oggi, al fianco delle truffe più comuni, si sono aggiunte quelle informatiche e quelle telefoniche, come la “truffa del sì” descritta in questo articolo. Insomma, bisogna tenere occhi e orecchie ben aperti se non si vuole rischiare di prendere una bella fregatura.

Quante volte, invece, è capitato di vedere persone inaspettate sotto casa? Questi individui citofonano, presentandosi come funzionari di un’azienda X e chiedono di salire in casa. Le conclusioni di questo tipo di storie sono tristemente note a tutti. Le vittime spesso, sono anziani, persone che vivono sole in casa e che, tendenzialmente, hanno difficoltà a difendersi.

Tralasciando i giudizi morali su questi individui, è importante riuscire a reagire a queste eventualità e fare attenzione poiché i falsi addetti che bussano alla porta di casa si riconoscono così.

Come riconoscere gli impostori

Può essere difficile riuscire a distinguere un falso funzionario da uno reale. Per prima cosa si deve cercare di verificarne l’identità.

Il sedicente funzionario, per essere reale, deve essere sempre provvisto di cartellino ufficiale dell’azienda con dati personali e numero di matricola. Se non ne è munito, gli si può chiedere di visionare un documento d’identità valido.

In ogni caso, questa verifica potrebbe non bastare, perché falsificare un tesserino, per alcuni, può essere molto semplice.

Le richieste e gli obiettivi

Solitamente i malintenzionati vogliono estorcere somme di denaro o affibbiare contratti non richiesti ai malcapitati. Per farlo, potrebbero richiedere di visionare una vecchia bolletta, in modo da ottenere i dati sensibili dell’utente e effettuare le loro operazioni.

Come difendersi

Se ci si rende conto di essere stati vittima di un raggiro o, più fortunatamente, di essere riusciti ad evitarlo, bisognerà segnalare l’accaduto alle Autorità competenti.

In ogni caso, esistono delle precauzioni fondamentali da utilizzare in questi casi. Generalmente nessuno si presenta alla porta di casa di un utente senza aver prima preso un appuntamento telefonicamente.

Inoltre nessuno è abilitato a richiedere somme di denaro in questo modo. È totalmente illegale una richiesta del genere. É fondamentale, quindi, seguire questi consigli poiché i falsi addetti che bussano alla porta di casa si riconoscono così.