In Borsa l’effetto AstraZeneca continua farsi sentire. Lo stop alla somministrazione del vaccino si sta allargando e anche la Svezia ha sospeso le vaccinazioni con questo farmaco in via cautelare. I listini si muovono prudenti, compresa Piazza Affari. Ma da oggi in Borsa circola un’incredibile indiscrezione che sta scuotendo il mercato e porrebbe fine ad un’epoca.

La vicenda AstraZeneca continua a frenare le Borse

Prima di parlare dell’ipotesi clamorosa, facciamo il punto sulla seduta di oggi. La vicenda AstraZeneca non sembra preoccupare troppo le Borse, ma gli operatori si muovono con prudenza.

L’EMA oggi ha parzialmente rassicurato ribadendo che non ci sono legami che indichino che alcuni decessi siano in nesso causale col vaccino. Comunque giovedì ci sarà la decisione finale. E fino a quel momento le Borse europee navigheranno a vista come hanno fatto anche oggi.

Tutti i principali mercati azionari del Vecchio Continente hanno terminato la seduta in rialzo, anche se con progressi modesti. La migliore è stata Londra, con un guadagno dello 0,8%, seguita dall’indice tedesco Dax, salito poco più dello 0,6%. Anche la Borsa di Milano ha chiuso positiva, con l’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) in rialzo dello 0,5% a 24.261 punti.

Le banche tornano a correre tra voci di fusione

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione ci sono stati spunti interessanti, che potrebbero creare movimenti importanti tra alcune azioni nelle prossime sedute. Da rilevare che hanno ripreso a salire i bancari.

Oggi il miglior titolo tra le blue chip è stato Banco BPM che ha guadagnato il 3,7%. Anche BPER Banca è stata tra le migliori azioni a larga capitalizzazione, salendo del 2,2%. Su entrambi si torna a scommettere perché sono tornate le voci di una possibile fusione alla pari tra i due istituti bancari. Tra l’altro indiscrezioni vogliono che l’accordo sia già stato fatto.

Ma oltre alla voce di nozze tra BPM e BPER, gira un altro rumor. Un’ipotesi incredibile che nelle prossime settimane potrebbe mettere il turbo a un titolo, che per altro già sta correndo.

In Borsa circola un’incredibile indiscrezione che sta scuotendo il mercato e porrebbe fine ad un’epoca

La clamorosa ipotesi che sta circolando è di una fusione di Mediobanca in Unicredit. Per la Borsa e la finanza italiana sarebbe un avvenimento storico e la fine definitiva di un’epoca leggendaria.

Ma al di là degli eventi storici, per il titolo di Mediobanca questa indiscrezione potrebbe rappresentare un’occasione di mettere le ali alle quotazioni. Il titolo è in rialzo costante da inizio mese e oggi ha guadagnato l’1,7%, chiudendo a 9,62 euro.

Le quotazioni sono lanciate verso la resistenza psicologica dei 10 euro, che una volta superata, porterà i prezzi a 11 euro. Solo un ritorno sotto 9,4 euro potrebbe interrompere la corsa e riportare i prezzi verso quota 9,2 euro. E successivamente a 9,0 euro.

