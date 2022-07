Se a qualcuno ancora non era arrivata la sua voce e il suo timbro vocale, con Mara Venier raggiunge tutti. All’interno della trasmissione televisiva «Una voce per Padre Pio», Matteo Bocelli, figlio del grande Andrea, canta l’Ave Maria. E canta bene. Un’esibizione magistrale al punto che in tanti ormai pensano che «è figlio di» ma è anche bravo. E non è da tutti. Cioè non proprio da tutti quelli che portano cognomi importanti, hanno opportunità che il resto del Mondo si sogna, ma non sfondano. O al massimo la loro notorietà per così dire indotta dura quanto un fuoco di paglia. Un anno o due al più. Matteo Bocelli invece ha talento.

Identità

Orgoglio di mamma e papà, il giovane ha solo 24 anni ed è figlio del primo matrimonio dell’artista internazionale con Enrica Cenzatti. Toscano purosangue, sin da piccolo mostra passione per la musica e per il canto. Non partecipa ai talent, ormai frontiera quasi obbligata per le nuove leve, ma firma un contratto discografico con Capitol Records. Indubbiamente «è figlio di» ma è anche bravo e ha le spalle larghe. Dapprima studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Il suo inizio in grande stile risale al 2016 nell’ambito del Celebrity Fight Night. Poi nel 2017 negli States con la partecipazione al David Foster and Friends. Per arrivare a tempi più recenti, il brano che fa da colonna sonora alla presentazione della nuova Fiat 500 è suo: Tempo. Testo di cui registra anche una versione in spagnolo e una in inglese.

«È figlio di» ma è anche bravo, promette bene e tra musica e moda conta più di 400 follower

Il giovane ci sa fare anche con i social, tant’è che il suo profilo Instagram conta circa 430mila follower. Baciato da Madre Natura ha anche un bel fisico. Capelli e occhi scuri. Un metro e novanta d’altezza per 74 chili di peso corporeo. Quanto basta per collaborare anche con il Mondo della moda. Infatti si narra di una sua collaborazione con Guess e di una sfilata niente poco di meno che con la bella Jennifer Lopez. Tra le sue prossime apparizioni pubbliche un imperdibile duetto col papà Andrea previsto il prossimo 28 luglio. Tutto nell’ambito della 17esima edizione di Teatro del Silenzio, in provincia di Pisa.

