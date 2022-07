Tipicamente estivo ed amato da grandi e piccini, la pesca è un frutto succoso e delizioso. Molti lo consumano per fare una pausa al mattino o al pomeriggio, mentre altri usano questo frutto per realizzare dolci golosi e davvero irresistibili. Pensiamo ad esempio ad una golosa torta con le pesche, oppure ad altre preparazioni come farle ripiene o sciroppate. Questo frutto si dimostra davvero versatile in cucina ed oggi vogliamo suggerire una ricetta appetitosa da preparare usando le pesche sciroppate. Quando troviamo un barattolo in fondo alla dispensa oppure avanzano dopo averle preparate, la soluzione può essere una semplice e freschissima ricetta. Anziché gustarle al cucchiaio, infatti possiamo realizzare un dolce veloce e davvero leggerissimo usando pochi ingredienti. Ciò che rende questo dolce ancora più speciale è che non dovremo usare il forno, ma nemmeno uova e burro. Il risultato sarà un dessert strepitoso pronto in poche e semplici mosse.

Ingredienti

400 g pesche sciroppate;

200 g di succo alla pesca;

16 savoiardi;

700 g di ricotta;

120 g di latte condensato;

6 g di gelatina in polvere;

50 g di farina di cocco;

qualche foglia di menta fresca.

Come utilizzare le pesche sciroppate per preparare un dolce fresco e leggero in 20 minuti senza cottura, uova né burro

Versiamo il succo alla pesca in un recipiente ed immergiamo velocemente i savoiardi. Poggiamo i biscotti bagnati uno accanto all’altro su un foglio di carta da forno. Dovremo fare in modo che i biscotti formino un rettangolo.

A questo punto, prepariamo la farcitura del rotolo. Versiamo la ricotta priva del suo siero in un recipiente. Aggiungiamo il latte condensato e lavoriamo i 2 ingredienti con lo sbattitore elettrico. Uniamo la gelatina in polvere e la farina di cocco. Lavoriamo il composto per un paio di minuti finché sarà cremoso ed omogeneo.

Stendiamo sulla base di biscotti la crema appena preparata usando una spatola. Conserviamo qualche cucchiaio di crema per guarnire il dolce. Adagiamo le pesche sciroppate sulla crema e chiudiamo delicatamente il rotolo aiutandoci con la carta da forno.

Avvolgiamo il rotolo con un foglio di alluminio e lasciamolo riposare nel frigorifero per almeno 2 ore. A questo punto, possiamo rimuovere l’alluminio e il foglio di carta da forno. Guarniamo il dolce usando qualche ciuffetto di crema, dei pezzetti di pesca sciroppata e un paio di foglioline di menta. Tagliamo il rotolo e serviamolo per assaporare tutta la sua freschezza.

Consigli

Abbiamo visto come utilizzare le pesche sciroppate per preparare un dessert delizioso e golosissimo. Per stendere facilmente la crema sui savoiardi, può essere utile bagnare la spatola con l’acqua prima di procedere. Possiamo scegliere di spolverizzarlo con lo zucchero a velo se non dovesse avanzare della crema. Inoltre, possiamo sostituire la gelatina in polvere utilizzando quella in fogli. Sarà sufficiente lasciarla in ammollo per 10 minuti in acqua fredda, strizzarla ed unirla durante la preparazione della crema.

