I moderni strumenti a disposizione di tutti noi ci consentono di fare cose che un tempo erano impensabili. Ad esempio, oggi con estrema facilità possiamo individuare l’esatta collocazione geografica di una persona.

Non è più roba appannaggio della CIA o del Mossad. Chiunque può sapere dove sono i nostri cari con poche semplici mosse. Dunque, è facilissimo scoprire dove si trova un nostro amico in qualsiasi momento grazie a quest’app.

Il potere del satellite

L’app in questione è totalmente gratuita e disponibile su tutti gli store (sia di Android che di iOS). A dire il vero quasi l’intera popolazione italiana, e più in generale occidentale, dispone di quest’app sul proprio smartphone. Stiamo parlando di WhatsApp.

È facilissimo scoprire dove si trova un nostro amico in qualsiasi momento grazie a quest’app molto diffusa. Tra i servizi offerti dal colosso mondiale della chat, c’è anche quello della geolocalizzazione. Tutto questo è possibile grazie al lavoro insostituibile dei satelliti.

Come sapere dove si trova un nostro amico

Naturalmente, per poter beneficiare di questo servizio, dobbiamo avere un minimo di confidenza con la persona che intendiamo localizzare. Per questo, come si dice in gergo, dobbiamo chiedergli di “mandarci la posizione”.

C’è una condizione indispensabile per conoscere la posizione in tempo reale della persona desiderata. Per poter mandare la posizione, infatti, dobbiamo necessariamente attivare il GPS. In questo modo lo smartphone potrà sapere esattamente dove ci troviamo.

Come inviare la posizione

Inviare la posizione è un’azione molto molto semplice. Nella chat aperta con il nostro amico, si dovrà cliccare sull’iconcina a forma di fermaglio. Da lì, poi, dobbiamo selezionare l’iconcina con scritto “posizione”. Quindi premiamo sulla voce “posizione attuale” e inviamo il messaggio in chat al nostro amico. Niente di più facile. Il localizzatore di WhatsApp è molto preciso e ha dei margini di errore ristretti.

