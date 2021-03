A qualsiasi donna sarà capitato di andare a dormire dimenticandosi di struccarsi. A qualcuna capita spesso, ad altre di rado.

Per avere una pelle perfetta e per migliorare la propria skin care è necessario far rientrare questa azione nelle proprie abitudini.

Vediamo in che modo è possibile integrarla nelle proprie abitudini beauty e perché bisogna necessariamente togliere il make up prima di andare a dormire.

Prevenzione e azioni contro l’invecchiamento cellulare

Nel caso in cui tra i propri obiettivi rientri l’elasticità della pelle, l’errore che non bisogna fare è quello di dormire con i residui di trucco della giornata.

Ciò si spiega perché dormire con il make-up vanifica tutti gli sforzi compiuti al fine di evitare l’invecchiamento cellulare.

Se già durante il giorno la pelle si protegge da smog e dall’inquinamento, dormire con il trucco contribuirà a stressare maggiormente la propria pelle e a far comparire alcuni inestetismi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Nonostante si possa essere molto stanche a fine giornata è bene compiere l’ultimo sforzo.

Infatti, durante le ore notturne, la pelle tende a rigenerarsi automaticamente e a rimuovere lo strato più superficiale della pelle morta.

Questo cambiamento naturale e automatico in ogni donna permetterà alla propria pelle di essere più predisposta per i trattamenti notturni.

Se non si deterge a fondo il viso e il collo, i pori della pelle verranno ostruiti dalla sporcizia del trucco e la pelle non sarà libera di respirare.

Attenzione agli occhi e all’idratazione

Un altro dei fattori che spiega perché bisogna necessariamente togliere il make up prima di andare a dormire riguarda le ciglia.

Anche se non salta subito all’occhio, il permanere del trucco nelle ciglia può renderle molto fragili e si spezzeranno molto più facilmente.

Inoltre, il residuo del make up potrebbe causare una serie di infiammazioni ed infezioni agli occhi.

Dopo aver rimosso il trucco della giornata dal proprio viso è importante idratare la pelle.

Esistono una serie di prodotti adatti per la propria tipologia di pelle e da applicare durante la sera. Questi prodotti tendono ad aver un’azione antiossidante ed in grado di proteggere la pelle e favorire il rinnovamento del derma. Inoltre, saranno anche ricchi di vitamine e grassi essenziali per idratare e proteggere la pelle dai radicali liberi.

Infine struccarsi non farà solo bene alla propria salute ma eviterà di ritrovarsi alle prese con le brutte macchie da trucco presenti sul nostro cuscino.