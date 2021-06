L’Italia è un Paese da scoprire da nord a sud. Non c’è regione del nostro territorio che non possieda qualche bellezza naturale, paesaggistica o storica da contemplare. Oggi, con questo articolo, vogliamo suggerire ai nostri Lettori dei luoghi italiani famosi in tutto il Mondo, ma in una prospettiva diversa. Infatti, non ci concentreremo solo sulle bellezze che possiamo vedere, ma su quelle da sentire. Se stiamo cercando un’esperienza unica ed indimenticabile non lasciamoci sfuggire un tour olfattivo nelle 3 località più belle e suggestive d’Italia.

Tour olfattivo

Un tour olfattivo è un viaggio che ha come scopo quello di scoprire o riscoprire dei luoghi, non solo con l’uso della vista, ma attraverso gli odori. Si tratta di un’esperienza speciale e della quale sicuramente non ci pentiremo. Oggi vedremo nello specifico 3 mete italiane conosciute in tutto il Mondo e questo è senz’altro un modo unico per conoscerle.

La prima tappa è quella dei mandorleti della Valle dei Templi di Agrigento. Famosi in tutto il Mondo per la loro importanza nella storia antica, ancora oggi i Templi di Agrigento sono una tappa irrinunciabile. Nonostante ciò, i templi non sono l’unica cosa in questo luogo che vale la pena di ammirare. Infatti, lo spettacolo dei mandorli in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento è davvero incredibile. È meraviglioso poter passeggiare nella storia potendo godere di un profumo così delicato ed inebriante.

La seconda tappa è il Sentiero dei limoni nella Costiera Amalfitana in Campania. Questo è il periodo migliore per immergerci nella bellezza della Costiera Amalfitana. In questi mesi, infatti, possiamo percorrere il Sentiero dei limoni. Si tratta di un percorso lungo 9 chilometri che parte da Maiori, attraversa il Villaggio Torre per poi arrivare a Minori. Questo percorso ci permette di contemplare i terrazzamenti coltivati alla scoperta dell’oro giallo di questa zona potendo ammirare il mare.

Ultima tappa

L’ultima tappa prevede la scoperta del profumo dei capperi a Salina, in Sicilia. Una delle caratteristiche più peculiari delle isole Eolie è il loro profumo inconfondibile di erbe aromatiche e capperi. Questi crescono spontaneamente sui sentieri di tutto l’arcipelago, ma la meta migliore consigliata dalla Redazione è Salina. Salina è l’isola più coltivata e più verde di tutto arcipelago e qui crescono i famosi capperi di Salina, ormai Presidio Slow Food. Il fiore del cappero, oltre ad inebriarci con i suoi profumi, è davvero incantevole con i suoi colori bianco e viola spicca sul paesaggio. Ricordiamo inoltre che i capperi vengono raccolti tra maggio ed agosto. Proprio per questo motivo è giugno il momento migliore per godere di questi profumi.

La Redazione ha consigliato i luoghi imperdibili per godere di un’esperienza particolare e meravigliosa che non potremo mai dimenticare.

Approfondimento

