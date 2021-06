La giornata di oggi potrebbe creare forti sommovimenti dei prezzi. L’appuntamento del giorno è di quelli da segnare con il cerchio rosso. Oggi la Federale Reserve, la Banca Centrale, statunitense, prenderà la decisione sul livello dei tassi. In realtà, come già abbiamo scritto in un precedente articolo (qui il link all’analisi), gli operatori non si attendono novità. Il costo del denaro rimarrà confermato nella fascia 0-0,25%. Ma sarà importante quello che dirà la FED e se anticiperà un possibile rialzo dei tassi a settembre.

Attenzione a Wall Street e a questo titolo che ha davanti un’autostrada

Questo evento sta condizionando i mercati azionari da alcuni giorni. Da diverse sedute la Borsa di Milano si muove in laterale. Anche ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso appena sopra il livello di 25.700 punti, oramai diventato centro di gravità. Poiché la decisione della FED arriverà a mercati chiusi in Europa, è probabile che anche oggi sia una seduta di attesa. I livelli da tenere in considerazione sono 25.900 punti al rialzo e 25.600 al ribasso. Se i prezzi riusciranno a superare i 25.900 punti potranno spingersi fino al nuovo record di 26.000 punti. Se invece scenderanno sotto 25.600 punti, allora il Ftse Mib si dirigerà verso i 25.400 punti.

Quindi oggi in Borsa occorrerà fare attenzione a Wall Street e a questo titolo che ha davanti un’autostrada. Infatti ieri su Atlantia si è acceso un riflettore. L’azione ha chiuso in rialzo del 3,5% ed è stata la migliore blue chip della seduta. Ma ancora più importante è che i prezzi si sono spinti fino a 16,6 euro a un passo dai massimi degli ultimi 15 mesi. Il motivo del balzo l’abbiamo scritto nell’articolo: “Un clamoroso addio fa schizzare questo titolo che tiene a galla Piazza Affari.”

L’azione a 17 euro ha un’importante resistenza. Se i prezzi riusciranno a superarla, avranno davanti un’autostrada fino a 19,5 euro e poi fino a 23,50 euro. Per raggiungere quest’obiettivo i prezzi dovranno salire di un ulteriore 40%. Al ribasso occorre tenere sotto osservazione la soglia dei 15 euro. Se i prezzi scenderanno sotto questo livello, precipiteranno a 12 euro.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.