L’estate sta arrivando e molti di noi stanno pensando alle mete migliori per le vacanze. Per molti l’estate non è soltanto mare, ma anche montagne e laghi. Oggi con questo articolo vogliamo consigliare una destinazione stupenda che si trova nel Nord Italia. È detta la perla del Cadore questo luogo incantato dalle acque cristalline e immerso tra le montagne imponenti che è assolutamente da non perdere.

Lago di Misurina

Situato a 1756 metri sopra il livello del mare, questo incantevole lago alpino si trova in provincia di Belluno. Questo bacino d’acqua naturale è il più grande del Cadore ed è conosciuto anche per la bellezza delle montagne e dei boschi che lo circondano. Il lago di Misurina è il luogo perfetto per chi cerca riposo e relax dallo stress quotidiano. Inoltre, questo posto è caratterizzato da un particolare microclima e aria balsamica in grado di dare sollievo a chi soffre di problemi respiratori. Infatti, proprio qui si trova un centro di diagnosi e riabilitazione dedicato a chi soffre di problemi asmatici: l’Istituto Pio XII.

A un passo dal cielo

Questa popolare serie tv ha cambiato i luoghi del set spostandoli dalla Val Pusteria al Bellunese. Vedremo quindi il lago di Misurina, il vicino lago di Antorno e di Auronzo e le Dolomiti tra le nuove location. Questo potrebbe portare un incremento della quota di turisti che annualmente si recano in queste zone. Se ciò dovesse accadere non ci stupirebbe affatto perché, molto spesso, uno dei motori trainanti del turismo è proprio il cinema. È detta la perla del Cadore questo luogo incantato dalle acque cristalline e immerso tra le montagne imponenti che è assolutamente da non perdere.

Cosa vedere

In ogni stagione questo lago ci regala colori e paesaggi meravigliosi. Se ci rechiamo in questo luogo, consigliamo di iniziare con una passeggiata a piedi attorno al lago. È possibile sostare per fare un picnic godendo di una vista mozzafiato. Se ci spostiamo in paese, Misurina è il luogo dal quale partire per fare un’escursione sulle montagne della zona. A Misurina possiamo prendere la seggiovia per raggiungere il rifugio Col de Varda e da qui seguire il sentiero che porta al Rifugio Città di Carpi. Qui possiamo godere di un panorama unico che ci permette di ammirare tutte le vette delle Dolomiti di Sesto. Se invece decidiamo di rimanere sul lago è possibile noleggiare un pedalò e goderci lo splendido panorama che ci circonda. Sul lago si riflettono le cime di Lavaredo e lo spettacolo è davvero affascinante.

