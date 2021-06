L’Italia possiede spiagge bellissime e posti da sogno. Se vogliamo, invece, allontanarci almeno un po’ dal nostro Paese ci sono delle mete davvero in grado di sorprenderci. Con questo articolo vogliamo proporre un luogo molto vicino all’Italia che sarà in grado di regalarci paesaggi mozzafiato. Si trovano a due passi dall’Italia queste splendide spiagge bianche e solitarie in cui potremo trascorrere momenti indimenticabili spendendo pochi soldi. Stiamo parlando delle spiagge della Croazia: la Redazione oggi vuole consigliare le più belle tra queste. Scopriamole insieme.

Le spiagge della Croazia

Recarsi in Croazia per le vacanze, non solo ci permetterà di rimanere a bocca aperta per i suoi paesaggi, ma anche perché è una meta low-cost. Le bellissime spiagge della Croazia si dividono tra spiagge sabbiose e rocciose e si affacciano su acque limpide e trasparenti. Esse si estendono lungo tutta la costa croata e ci danno la possibilità di godere il mare e il relax in posti solitari. La varietà delle sue spiagge ci stupirà sicuramente. Infatti, possiamo trovare sia spiagge attrezzate per recarci con tutta la famiglia, sia quelle perfette invece per praticare sport d’acqua. Si trovano a due passi dall’Italia queste splendide spiagge bianche e solitarie in cui potremo trascorrere momenti indimenticabili spendendo pochi soldi.

Stiniva

Questa spiaggia si trova nascosta tra due alte scogliere sull’isola di Vis, al largo di Spalato. La spiaggia di Stiniva è caratterizzata da ciottoli bianchi e si affaccia sul mare di colore smeraldo. Non stupisce affatto che questa spiaggia nel 2016 sia stata proclamata la più bella d’Europa da European Best Destination. Purtroppo, la spiaggia Stiniva è difficilmente accessibile, se non attraverso un piccolo sentiero o via mare dalla baia di Rukavac. Questo particolare aspetto però è anche ciò che contribuisce a preservarne tutta la sua bellezza e che la conserva così incontaminata.

Sveti Ivan

Sull’isola di Cres, a pochissimi chilometri dall’Istria troviamo questa perla nascosta ai piedi del paese di Lubenice. Se stiamo cercando un luogo solitario in cui rilassarci, questo è il luogo che fa per noi. Il colore verde smeraldo delle sue acque e il bianco di questa spiaggia a forma di mezzaluna ci lasceranno sicuramente senza fiato. Generalmente è poco frequentata perché per raggiungerla possiamo soltanto percorrere un percorso a piedi che parte da Lubenice oppure arrivarci in barca.

