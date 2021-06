Molti alimenti, tra cui gli ortaggi e alcuni frutti, si presentano efficaci e utili in più aspetti della nostra vita. Del resto non è un caso se molti medicinali che troviamo nelle farmacie si basano su principi attivi derivanti proprio dalle piante. Le proprietà benefiche che la natura regala sono infatti tantissime, e sapere dove trovarle e come sfruttarle è molto importante.

Una riserva vantaggiosa

Chi ha avuto la fortuna di vivere la propria infanzia con i nonni, o comunque con parenti più anziani e saggi, avrà probabilmente imparato alcuni dei tanti metodi naturali esistenti per guarire ferite o malanni stagionali. Ed effettivamente tanto tempo fa, con meno accesso a medicine e farmaci, ci si arrangiava con ciò che offriva madre natura. E si cercava costantemente di avere delle riserve di ortaggi e frutta che, invece di inserire in ricette, si mantenevano per altre occasioni. A tal proposito, tra poco parleremo proprio di uno di questi ortaggi. Infatti ecco il fantastico motivo per cui tantissimi conservano sempre uno spicchio di cipolla invece di cucinarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le scocciature di stagione

Come avremo capito, oggi vogliamo parlare della cipolla, e di come questo ortaggio si rivela utilissimo contro un problema che, con l’arrivo dell’estate, colpisce e colpirà moltissime persone. Difatti con le temperature che si alzano e i livelli di umidità che salgono giorno dopo giorno, avremo a che fare sempre in più occasioni con le tanto odiate zanzare. Vera scocciatura delle giornate estive. Bene, non tutti ne sono a conoscenza, ma la cipolla risulta essere un ottimo rimedio naturale contro la puntura di questi piccoli e fastidiosi insetti.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare infatti, questo ortaggio presenta, tra le altre, un’importante proprietà lenitiva, che possiamo sfruttare in caso del pizzico di zanzara. Basterà prendere un solo spicchio e sfregarlo dolcemente sulla ferita. Lasciandolo agire per qualche minuto vedremo, nel giro di poco, che l’irritazione andrà piano piano ad attenuarsi. Consigliamo quindi, quando si taglia la cipolla, di conservare uno spicchio e considerarlo per questa eventualità. Dunque ecco il fantastico motivo per cui tantissimi conservano sempre uno spicchio di cipolla invece di cucinarlo.