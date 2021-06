Quando si scopre di avere delle intolleranze la prima cosa che bisogna fare é rivoluzionare la propria dieta. L’intolleranza più diffusa è sicuramente quella al glutine. Ciò non permette a chi ne soffre di poter mangiare piatti a base di frumento, farro, kamut, orzo e derivati.

Fortunatamente esistono delle alternative che permettono di creare dei piatti gustosi e nutrienti. Tra i semi privi di glutine possiamo citare la quinoa e proprio grazie a questo pseudo cereale è possibile creare piatti salati e dolci.

È questa la gustosa e nutriente insalata dell’estate adatta per chi non può mangiare il glutine.

Ingredienti per l’insalata dell’estate

Con i semi di quinoa è possibile creare non solo l’insalata ma anche le polpette, i muffin e perfino il porridge per una deliziosa colazione.

Gli ingredienti per l’insalata dell’estate sono:

250 ml di brodo vegetale;

90 g di quinoa sciacquata;

50 g di feta;

1 avocado;

1 cetriolo;

80 g di fagiolini;

50 piselli;

sale e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione dell’insalata dell’estate

La preparazione dell’insalata dell’estate è molto semplice e anche veloce.

Utilizziamo una pentola a fondo spesso e mettiamo dentro la quinoa precedentemente lavata, tostiamola leggermente a fiamma vivace.

Una volta fatto questo, aggiungiamo il brodo vegetale e copriamo la pentola con l’apposito coperchio. Lasciamo cuocere per almeno 20 minuti, cosicché il brodo vegetale venga totalmente assorbito dalla quinoa. Consigliamo di non mescolare mentre la quinoa è in cottura.

Trascorso il tempo di cottura, spegniamo il fuoco e mettiamo da parte la pentola. Adesso dedichiamoci ai fagiolini, lasciamoli lessare in acqua salata e non appena saranno cotti, trasferiamoli in una ciotola con acqua fredda.

Fatto questo, prendiamo i piselli preferibilmente freschi e lessiamoli allo stesso modo dei fagiolini. Tagliamo poi accuratamente a dadini la feta, il cetriolo e l’avocado. Adesso prendiamo una ciotola e versiamo all’interno la quinoa raffreddata, gli ingredienti precedentemente tagliati e i fagiolini scolati. Infine, condiamo a piacere con sale e olio extravergine di oliva. Per chi lo gradisce, è possibile aggiungere un po’ di semi di kia.

