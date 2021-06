Carta stagnola, carta forno e pellicola trasparente. Tre articoli che i mariti dimenticano quasi sempre quando vanno a fare la spesa e le mogli, mai. Anzi, in ogni casa, è più facile trovare scorte tali da affrontare l’Apocalisse. E, in verità sono davvero comodi, tutti e tre. Ma, è davvero stupefacente come un semplice ed economico rotolo di carta stagnola possa aiutarci in tutte queste faccende di casa semplificandoci la vita. Abbiamo visto diverse opzioni negli articoli della nostra Redazione. Oggi non ci resta che scoprire alcuni usi sconosciuti, ma efficaci.

Quando non passava l’arrotino

I ragazzi delle ultime generazioni hanno perso uno dei simboli del dopoguerra. “è arrivato l’arrotino donne!”. Quante volte abbiamo sentito questa voce, diretta o registrata. Una volta alla settimana, circa, ecco arrivare la salvezza dei coltelli e delle forbici di casa. Oggi nelle città è praticamente scomparso, mentre nei piccoli borghi è facile trovarlo ancora. E, se non passa l’arrotino e le nostre forbici non tagliano più, ecco la carta stagnola. Il classico rimedio della nonna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Tagliamone un pezzo, inseriamola tra le punte e facciamola scivolare fino a quando non sentiremo le lame tagliare nuovamente. Stando, però attenti a non tagliarci noi.

Non è un miracolo, ma semplicemente l’azione della componente metallica della carta sulle forbici.

Le batterie scariche

Chi ha fatto il boyscout conoscerà sicuramente questo trucco. Abbiamo le batterie di casa scariche? E, succede sempre di domenica, nessun problema. Facciamo delle palline di carta, posizioniamole ai poli invertiti delle nostre pile e creeremo un effetto aggregante per l’energia rimasta.

Chiudiamo lo sportellino del telecomando e questo dovrebbe riprendere a funzionare. Carta stagnola e pile formano un concentrato di energia, che ci consente ancora un po’ di autonomia, fino all’acquisto delle batterie nuove. È davvero stupefacente come un semplice ed economico rotolo di carta stagnola possa aiutarci in tutte queste faccende di casa semplificandoci la vita.

Approfondimento

Ecco perché potremmo avere sempre sbagliato a conservare il vino perdendone così il gusto senza saperlo