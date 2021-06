Un bicchiere di acqua e limone alla mattina a digiuno è un potente alleato per la salute del nostro organismo. E, una volta che l’abbiamo spremuto, dove finisce la scorza? Quasi sempre nella pattumiera. Sbaglio clamoroso. Ecco il motivo sorprendente per cui nessuno più butta le scorze di limone riutilizzandole per le loro proprietà rigeneranti. E, il bello è che possiamo farlo, mettendole nei dolci, nel pesce e in tanti altri piatti. Ma, con un accorgimento molto particolare che vedremo in questo articolo.

Più nella buccia che nella polpa

Come accade per altra frutta e verdura, anche il limone concentra molti dei suoi nutrienti nella buccia. Soprattutto la famosa vitamina C. Quella famosa per elevare le difese immunitarie, ma anche permettere all’organismo di radunare il ferro assunto e assorbirlo. Così da avere quotidianamente la quantità necessaria. E, nella buccia, si nasconde una molecola che pochi conoscono e si chiama limonene. Cosa curiosa, il limonene è anche un ottimo insetticida naturale. Secondo i medici e gli scienziati che la stanno studiando con interesse, questa molecola potrebbe avere anche degli ottimi benefici nella lotta ai tumori. Ecco il motivo sorprendente per cui nessuno più butta le scorze di limone riutilizzandole per le loro proprietà rigeneranti.

Quando aggiungere la scorza ai nostri piatti

Come dicevamo, quindi, nella buccia si concentrano molti dei nutrienti del limone. Non buttiamola più via e riutilizziamola anche in cucina. Ma, quando? A fine cottura, altrimenti perde molta della sua forza. Il rischio è infatti quello che la vitamina C si disperda col calore della cottura. E, questo vale anche per la polpa del limone, non solo per la buccia. Un esempio classico? Il succo di limone sulla carne e sul pesce a piatto completato. Un’abitudine che non serve solo a variare il gusto della portata, ma anche e soprattutto, per permettere alla vitamina C di assorbire il ferro presente nella carne. Solo così, infatti, potrà mantenerlo intatto direttamente dalla carne al nostro organismo.

