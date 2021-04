Il mondo del paranormale affascina l’essere umano dalla notte dei tempi. Se pensiamo che quasi tutte le popolazioni delle antichità credevano che i defunti potessero risorgere assieme addirittura agli animali che venivano seppelliti con loro. Tralasciando la storia, capita a tutti noi di sognare i nostri cari defunti, cercando di capire poi eventuali spiegazioni e messaggi. È davvero sorprendente perché secondo una ricerca americana i nostri cari defunti ci appaiono nel sonno. Lo vediamo in questo articolo dei nostri Esperti.

Sono più le donne degli uomini a sognare i defunti

Innanzitutto, una statistica su tutte: sono maggiormente le donne a sognare i defunti, rispetto agli uomini. Partendo da questo dato, i ricercatori hanno anche sottolineato come lo stress, le cattive abitudini alimentari possano influire sul sonno e sui sogni. A ciò si aggiunga l’esposizione serale, anche fino a tardi, ai monitor dei computer, dei tablet e degli smartphone. Tutte cose che stancano il cervello e rischiano di influire sulla qualità del sonno. Detto questo, sono principalmente due i motivi per i quali abbiamo un contatto con i nostri cari nel sonno.

Un doppio rapporto di fiducia

noi che li sogniamo cerchiamo conforto e una sorta di rifugio spirituale in chi magari ci ha dato amore e affetto per tutta la vita;

il parente comparirebbe nel sogno per chiedere al sognatore di pensarlo e pregare per lui nel passaggio al mondo superiore.

Sappiamo per nostra stessa esperienza personale, che i morti, che noi sogniamo ovviamente vivi, ci trasmettono dei messaggi. Addirittura, se ciò avviene con frequenza, il sognatore crea una sorta di habitat psicologico per poter incontrare i defunti. In pratica, una specie di seduta auto spiritica a livello psicologico. Il team di ricercatori e psicologi americani ha voluto così riassumere le esperienze in un gruppo di pazienti che raccontavano loro le esperienze in sogno. Curioso anche segnalare come nella maggior parte dei casi i defunti non parlassero, eppure, mettessero il sognatore nella condizione di capire perfettamente i messaggi.

