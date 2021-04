Il mese di aprile potrebbe mettere le ali alle azioni Inwit che potrebbero volare verso un rialzo superiore al 70%. Tuttavia da un attento esame dei grafici si evidenzia come il pericolo sia dietro l’angolo.

Sia sul time frame settimanale che su quello mensile, infatti, area 11 euro ha sempre costituito un baluardo insuperabile che rispedito indietro le quotazioni vanificando tutti gli sforzi dei rialzisti.

Anche nelle attuali proiezioni rialziste in corso area 11 euro corrisponde al I obiettivo di prezzo sia sul settimanale che sul mensile, per cui anche questa volta potremmo assistere a una brusca inversione di marcia in corrispondenza di questi livelli.

Vista anche la possibile chiusura di aprile, quindi, lo scenario più probabile è quello che vedere le quotazioni scattare fino in area 11 euro prima di affrontare l’ostacolo decisivo. Una chiusura mensile superiore a 11 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 17 euro per un potenziale apprezzamento di oltre il 70%.

D’altra parte sulle potenzialità di lungo termine di Inwit abbiamo già discusso in report precedenti e le argomentazioni sulle potenzialità del titolo rimangono ancora valide.

Facciamo notare che dall’ultimo report pubblicato in cui mettevamo in evidenza le potenzialità rialziste del titolo, le quotazioni si sono apprezzate di circa il 15%.

Il mese di aprile potrebbe mettere le ali alle azioni Inwit che potrebbero volare verso un rialzo superiore al 70%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 29 aprile in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente a quota 9,67 euro.

