Al giorno d’oggi il lavoro non è più lo stesso di una volta. Non si parla solo di smart working. Questo tipo di occupazione, infatti, è stata incentivata a causa della pandemia da Covid 19. Di sicuro, però, essa sarà utilizzata ancora in futuro, anche quando si tornerà alla normalità.

La tecnologia è indispensabile nel Ventunesimo secolo. Senza Internet non si può più lavorare. Ma non solo. Ci sono diversi modi sempre più innovativi per imparare nuove abilità spendibili in diversi ambiti.

È davvero incredibile ma in questo modo strano e divertente si possono imparare molte competenze che ci faranno subito trovare lavoro.

Soft skills o abilità trasversali

Oggi si parla di soft skills. In un articolo precedente si è visto come sviluppare le qualità più richieste nel mondo del lavoro. Si fa riferimento, ad esempio, alla flessibilità. È indispensabile essere attivi e vogliosi di fare all’interno di un’azienda.

La creatività può essere davvero fondamentale in alcuni settori particolari come la moda.

La motivazione, infine, è alla base di ogni percorso lavorativo.

Tutte queste doti servono non solo a trovare lavoro, ma anche a fare carriera. Non si imparano in maniera diretta a scuola o all’università. Sono trasversali e informali.

Come si possono acquisire, quindi, tali capacità?

È davvero incredibile ma in questo modo strano e divertente si possono imparare molte competenze che ci faranno subito trovare lavoro.

Il social che permette lo scambio di competenze

La tecnologia può venirci in soccorso anche qui. Esiste una sorta di social network che si chiama La Circle. Esso permette di incontrare diversi professionisti in tutta Italia. Si creano delle stanze in cui si discute di una tematica particolare. La si analizza da più punti di vista e si considerano molteplici opinioni. Si scambiano, inoltre, consigli e vere e proprie lezioni. In maniera divertente e informale, quindi, si possono acquisire diverse competenze che aiuteranno nella ricerca attiva di una occupazione.

Serietà e professionalità messa a disposizione di tutti anche in maniera gratuita.