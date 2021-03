Al giorno d’oggi trovare un lavoro non è semplice. Alcuni giovani cercano un’occupazione da tempo immemore. Il quadro non è molto incoraggiante, la crisi economica non sembra recedere.

La situazione pandemica legata al Covid-19 di certo non ha aiutato. Anche chi aveva un lavoro fatica a conservarlo. Il settore dei servizi alla persona è in crisi come quello delle arti visive e dello spettacolo.

I dati sul Mercato del Lavoro non sono dei migliori.

Ma cosa si può fare? Bisogna rassegnarsi a tale situazione? Non c’è nulla che si possa fare per cambiare le cose?

Non bisogna mai arrendersi. Ogni giorno ci si può reinventare e si può mettere fine all’indolenza.

Ma come sviluppare e affinare le qualità più richieste nel mondo del lavoro?

Le soft skills sono importantissime

In un precedente articolo si era visto che il curriculum vitae da solo non basta più. Per trovare un lavoro bisogna pensare più in grande. È necessario operare un vero e proprio bilancio delle competenze. Esso è lo strumento essenziale per trovare lavoro e per fare carriera.

Per arrivare alla carriera dei propri sogni, però, non bisogna mai fermarsi. Il miglioramento costante è alla base. Si deve pensare in un’ottica incrementale. Aggiungere titoli, attestati, seminari e pubblicazioni al curriculum è un must.

Ma non solo. Bisogna coltivare anche le soft skills. Delle abilità morbide che sono trasversali e che attengono più alla personalità che agli studi. Ormai tutte le aziende ricercano non solo professionisti qualificati (la qualifica è data per scontata). Vi sono delle caratteristiche basilari che ognuno deve avere.

Adesso si vedrà come sviluppare e affinare le qualità più richieste nel mondo del lavoro.

Le varie abilità trasversali

Innanzitutto è necessaria una buona dose di flessibilità e adattabilità. Bisogna essere sempre ricettivi e attivi nell’azienda. Si può sviluppare tale dote imparando ad essere più assertivi e convinti dei propri mezzi. La paura di sbagliare va messa da parte.

La motivazione gioca un ruolo fondamentale. Se ci si mostra abbastanza motivati, si avranno molte chance in più di ottenere il posto agognato.

L’ottimizzazione del tempo è una dote richiestissima. Bisogna allenarsi molto per riuscire a gestire le ore in base al lavoro che si svolge. La velocità si deve accompagnare all’esperienza e non è sinonimo di superficialità.

Bisogna avere anche delle buone capacità di comunicazione e di lavorare in team. Si possono affinare tali abilità con gli amici. I giochi di ruolo possono aiutare.

Una qualità molto importante e molto richiesta, infine, è la creatività. Si consiglia, in questo caso, di assecondare il proprio lato puerile e di non imbrigliare la fantasia.