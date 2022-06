Inutile, quasi, girarci intorno. La vita è diventata sempre più costosa per tutti. Tanto che, ormai, il nostro budget mensile di spesa si dimostra insufficiente per far fronte alle normali uscite di ogni famiglia.

Come se non bastassero gli aumenti delle bollette elettriche e del gas, ci si è messa anche la guerra in Ucraina. I prezzi di tanti alimenti sono cresciuti. A partire da quelli dei beni primari, costringendoci a far quadrare i conti nei modi più impensabili possibili.

Dovremmo pensare di andare a vivere da queste parti considerando gli aumenti contenuti

Ci sono anche metodi che permettono di risparmiare fino a 1.000 euro all’anno grazie alla spesa settimanale. Non poco, considerando la difficoltà delle famiglie. Anche perché ci sono cattive notizie per chi ha l’accredito della pensione o dello stipendio in banca, come se non bastassero gli aumenti.

Per questo motivo, potrebbe essere interessante capire quella che è considerata la città meno cara d’Italia. Di recente, l’ISTAT ha diffuso i dati che si riferiscono ai prezzi di consumo e all’inflazione, per aprile 2022. Prima di tutto, va sottolineato quali siano le tre città che hanno registrato una inflazione più alta della media.

E, in questa classifica al contrario, sono Bolzano, Trento e Catania a trovarsi sul podio. Considerando che la media nazionale è stata di +6,9%, Bolzano ha fatto registrare un +8,1%, Trento +7,5% e Catania +7,3%. Per dire, Milano, considerata città cara per antonomasia, ha avuto un aumento dell’inflazione del +5,2%.

È considerata la città meno cara d’Italia e dovremmo prenderla in considerazione per viverci visto che ha un’inflazione solo del 2,5%

Per capire come si traducano questi dati di inflazione annua, il +8,1%, di Bolzano equivale in una maggior spesa aggiuntiva annua di 2.577 euro. Per una famiglia di 4 componenti, la cifra è di 3.636 euro.

E le città, invece, dove l’inflazione è aumentata meno? Al terzo posto, troviamo Reggio Calabria. Città con una inflazione del +5,7%, una spesa aggiuntiva per famiglia di 1120 euro e per una di quattro persone di 1.494 euro. Secondo gradino di questo ipotetico podio per Catanzaro. Qui, l’inflazione è stata del +5,6%, con i dati della spesa aggiuntiva rispettivamente di 1.100 euro e 1468 euro.

Il titolo di città più economica d’Italia, invece, se l’aggiudica Ancona, come capitato già altre volte. Infatti, è quella meno cara del nostro Paese grazie a una inflazione del 4,8%. Il che comporta una spesa aggiuntiva per famiglia tipo di 1.089 euro, che sale a 1.450 per una famiglia di quattro persone.

