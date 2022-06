Giugno sarà il mese della svolta per molti segni zodiacali che hanno patito durante il periodo invernale. Già da maggio il Leone con Ariete e Sagittario avevano cominciato la loro risalita dagli Inferi. L’estate si prospetterà un vero sogno per questi segni zodiacali che si divertiranno e si lasceranno alle spalle le difficoltà. Il mese di giugno, però, non sarà rose e fiori per tutti i segni zodiacali. Lo Scorpione, ad esempio, vivrà difficoltà specialmente all’inizio di giugno dal punto di vista economico e sentimentale. Sarà bene cercare di mantenere la calma in vista di un futuro migliore. La negatività, infatti, tende a portare con sé momenti ricchi di problemi. Meglio affrontare la vita con il sorriso e vivere con molta pazienza anche i problemi e i periodi peggiori.

Dal 4 giugno problemi in amore e sul lavoro per questo segno zodiacale mentre la fortuna continuerà a baciare Ariete e Leone

Il mese dello Scorpione si apre con guai finanziari che si risolveranno attorno a metà giugno. I problemi, poi, saranno anche legati all’ambito lavorativo e sentimentale. Da un lato chi è in attesa di rinnovi contrattuali dovrà ancora aspettare per ottenere un’offerta soddisfacente. Dall’altra chi ha deciso di mettere su famiglia potrebbe essere assalito da dubbi legati all’enormità dell’impegno che si sta affrontando. Bisognerà, infatti, aspettare la fine di giugno per rivedere la luce in fondo al tunnel. I giorni più difficili sanno quelli immediatamente successivi al 2 giugno, in particolare il 4 e il 5 giugno.

Quindi, dal 4 giugno problemi in amore e sul lavoro per lo Scorpione. La pazienza sarà messa a dura prova ma non bisognerà farsi prendere dall’ira, anche la salute potrebbe risentirne. Potrebbero, poi, sorgere problemi alle articolazioni, specialmente quella del ginocchio. Per questo motivo si consiglia di limitare gli allenamenti in palestra o, in generale, le sessioni di sport. I single avranno la possibilità di incontrare qualcuno di interessante attorno al 30 giugno assistiti dal favore di Sole e Luna.

Ascendenti

Gli Scorpioni ascendente Capricorno vivranno un giugno particolarmente agitato in amore. Alcune coppie potrebbero decidere di lasciarsi definitivamente per mancanza di comprensione. L’amore c’è ma a volte non basta per tenere in piedi una relazione. Anche i nati sotto l’ascendente del Cancro potrebbero vivere delle difficoltà sentimentali durante il periodo estivo. Tra alti e bassi in molti si sono trascinati in relazioni che non soddisfacevano più, serbando rancori e reprimendo la rabbia.

Lettura consigliata

