L’Italia è un museo a cielo aperto. Se vogliamo trovare mare, spiagge e paesaggi stupendi senza rinunciare all’arte, possiamo restare nel nostro Paese e scoprire luoghi incantevoli. Oggi con questo articolo vogliamo consigliare un viaggio in uno dei territori più belli della nostra nazione: stiamo parlando del Cilento. Questo è l’itinerario perfetto per chi vuole godersi paesaggi da sogno e mare cristallino restando nella nostra splendida penisola.

Rocca Cilento

Questo piccolo e incantevole borgo medievale è incastonato nelle montagne. Arrivati qui spicca subito il castello medievale di pianta pentagonale. Questo si trova su una collina e proprio da qui possiamo godere di una vista mozzafiato sulla valle. In questo luogo il tempo sembra fermarsi, scorre lento e possiamo goderci momenti di contemplazione e relax, lontani dal caos quotidiano.

Agropoli

Anche Agropoli possiede un piccolo borgo medievale che si trova proprio nel cuore della città. Dopo una passeggiata nel centro storico, possiamo visitare il Castello Aragonese e il suo bellissimo giardino. Dopodiché, passiamo sul lungomare e troviamo la Baia di Trentova caratterizzata da acqua cristallina e fondali sia rocciosi sia sabbiosi. Infine, la sera non possiamo rinunciare ad una passeggiata per ammirare il porto turistico di Agropoli: resteremo incantati dalle sue luci e dal profumo del mare.

Capo Palinuro

Questa meta fu citata dal poeta Virgilio nell’Eneide. Le spiagge di Capo Palinuro ci lasceranno senza fiato come, ad esempio, la spiaggia del Buon Dormire: una vera e propria oasi di paradiso. Non possiamo non citare questa spiaggia dove la sabbia bianca e finissima si alterna a tratti rocciosi. Da questa possiamo noleggiare una canoa ed arrivare alla spiaggia dell’Arco Naturale: una meravigliosa cala con spiaggia bianca e mare cristallino.

Castellabate

Questo borgo prende il nome proprio dal suo monumento principale: il celebre Castello d’Abate che si erge sulla città da circa 900 anni. Castellabate sorge su un colle e non possiamo assolutamente farci mancare una tappa al suo magnifico belvedere. Il Belvedere di San Costabile è un’incantevole terrazza vista mare dal quale possiamo ammirare la città dall’alto, le sue frazioni e le spiagge. Passeggiando per il borgo possiamo percorrere le stradine in cui si respira ancora un’atmosfera medievale. Stradine, vicoli stretti, scalinate ed archi ci portano alle meravigliose spiagge di Castellabate. Tra le più belle abbiamo la spiaggia di San Marco e di Santa Maria di Castellabate che sono state anche Bandiera Blu. Se cerchiamo un angolo di paradiso non possiamo farci mancare la spiaggia del Pozzillo. Questa è una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata, perfetta per accogliere famiglie con bambini.

Cogliamo l'occasione di recarci in questi luoghi che valgono la pena di essere visitati almeno una volta nella vita.

