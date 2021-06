Il sapore dolce e la consistenza succosa, rendono il melone uno dei frutti più amati e consumati durante l’estate.

Esistono molte varietà di melone che si differenziano tra di loro per la buccia e per il colore della polpa.

Una sola cosa è certa: dal Nord al Sud Italia, con il termine “melone” si possono intendere frutti completamente diversi.

Comunque sia, in questo articolo, non parleremo delle diatribe sul nome di questo frutto.

Infatti, spiegheremo soltanto che chi butta via i semi del melone è un pazzo, perché non sa davvero cosa si sta perdendo.

Ecco perché non vanno gettati nella pattumiera

Non è un’esagerazione. Buttare via i semi di melone è davvero un sacrilegio.

Questi, infatti, sono molto nutrienti in quanto ricchi di proteine, sali minerali, fibre e vitamina E.

Ma oltre alle incredibili proprietà benefiche, essi sono duttili in cucina e si possono utilizzare nella preparazione di svariati piatti.

Ad esempio, come vedremo dopo, potrebbero servirci per dare un tocco di croccantezza in più ai nostri piatti. Oppure, possiamo gustarli come se fossero degli snack.

Basterà seguire questo procedimento molto semplice

Una volta tagliato il melone, preleviamo i semi e poniamoli all’interno di un colino. Ora cerchiamo di pulirli togliendo i filamenti attraverso l’uso dell’acqua corrente.

Fatto ciò, poniamoli su un telo e lasciamoli asciugare sotto il Sole, girandoli ogni tanto.

In alternativa, possiamo metterli in forno a 100° per qualche minuto, finché non risulteranno asciutti e tostati.

Una volta pronti, basterà riporli in un barattolo. Per garantire una lunga durata, bisogna però chiuderli ermeticamente.

Come mangiare i semi di melone

Una volta essiccati, possiamo utilizzarli in base all’occorrenza.

Ad esempio, se vogliamo mangiarli come spuntino, basterà riscaldarli e tostarli in una padella antiaderente.

Inoltre, possiamo utilizzare i semi di melone anche come condimento per altre pietanze, come pasta, verdure ed insalate. Il procedimento per tostarli sarà sempre lo stesso.

