Ogni anno in questo periodo già in molti hanno programmato le ferie e stabilito la propria meta per le vacanze estive. Ma c’è chi ancora non è riuscito a decidere quale sarà il luogo dove rilassarsi e trovare un po’ di pace, staccando dalla routine quotidiana. Perché alla fine ciò che conta è prendere una pausa da tutti quegli impegni che rendono la nostra vita parecchio frenetica.

A volte la scelta dipende anche dalle disponibilità economiche e dal budget finale, che incide decisamente sulle mete che scegliamo. Di certo, optare per un’isola tropicale o altre località blasonate potrebbe costarci non poco e quindi bisognerebbe trovare delle alternative valide. Non tutti sono grandi appassionati di mare e spiagge caraibiche e magari preferiscono località d’arte da scoprire a fondo, per puntare sulla parte culturale del viaggio.

È chiamata la Roma portoghese questa allegra e sorprendente città che è stata anche capitale europea dei giovani

Se il nostro scopo è superare il confine italiano, per cercare di scoprire nuovi luoghi e affrontare una vacanza variegata, culturale ma anche divertente, probabilmente Braga è una meta possibile. A Nord del Portogallo, questo distretto conta poco più di 190 mila abitanti, eletto nel 2012 capitale europea dei giovani.

Fu un rinomato insediamento romano, città conquistata anche dagli arabi, come testimoniano le terme, l’anfiteatro e una fontana scolpita nella roccia. Questi, però, non sono gli unici monumenti che ci lasceranno a bocca aperta. Infatti non potremmo che percorrere l’imponente scalinata barocca del santuario di Bom Jesus do Monte, in stile neoclassico, composta da ben 600 gradini a zig zag. In cima ci attenderà alla basilica del 1700, patrimonio dell’Unesco, insieme ai giardini, grotte, fontane e anche una spettacolare funicolare alimentata ad acqua. La Cattedrale di Sé a Braga sembra essere la più antica del paese, realizzata in vari stili, dove all’interno ci sono le reliquie di San Pietro di Rates.

Inoltre, è chiamata la Roma portoghese perché possiede svariate chiese e monumenti religiosi di grande bellezza e rilievo, sparse nella città.

Non solo cultura

Braga, però, non è solo sinonimo di cultura, è una città universitaria rinomata anche per il divertimento e la vita notturna. Il centro è costellato di locali più o meno piccoli, discoteche e pub dove passare la sera e non mancherà occasione per trovare musica o altri tipi di attrazione. Durante l’arco dell’anno si svolgono delle feste tradizionali da non perdere, come la “Braga romana”, a maggio, o la “Festa di Sao Joao” a giugno.

Organizzare una vacanza a Braga non è troppo dispendioso, ci sono diverse strutture ricettive anche economiche. Potremmo spostarci comodamente con i mezzi pubblici e mangiare cibi tipici in ristoranti, anche a meno di 15 euro a persona.

