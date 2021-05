Siamo in cerca di un piatto a base di prodotti di stagione ma facile e veloce da realizzare? Le crepes sono da sempre una delle nostre pietanze preferite? Siamo arrivati nel posto giusto. Portiamo la primavera in tavola grazie a questa ricetta semplice, leggera ed economica per le crepes salate con due ingredienti inaspettati. E gli ingredienti sono ricotta e asparagi selvatici.

Gli ingredienti

Per la preparazione delle crepes per 4 persone ci serviranno:

a) due uova;

b) 100 ml di acqua;

c) 100 ml di latte fresco;

d) un etto di farina;

e) burro;

f) sale.

Per il ripieno, invece, occorrono:

a) due etti di ricotta;

b) mezzo kg di asparagi selvatici;

c) pecorino grattugiato;

d) una noce di burro;

e) sale.

Iniziamo a preparare le crepes. Facciamo sciogliere il burro in un pentolino e nel frattempo sbattiamo le uova. Aggiungiamo via via farina, burro e sale. Dopo qualche minuto di lavoro versiamo progressivamente acqua e latte.

Stiamo attenti a non far formare i grumi e quando l’impasto è omogeneo mettiamolo a riposare in frigorifero per mezz’ora. Trascorso questo tempo cuociamo le crepes.

Mentre facciamo riposare l’impasto delle crepes prepariamo il ripieno. Togliamo lo sporco e i gambi degli asparagi e mettiamoli a bollire per una decina di minuti. Una volta pronti facciamoli raffreddare e tagliamoli a pezzetti.

Gli asparagi andranno inseriti in una ciotola in cui avremo messo la ricotta, il pecorino grattugiato e un pizzico di sale. Mischiamo il tutto fino ad aver amalgamato bene e siamo pronti per la farcitura.

Nel forno ventilato a 180 gradi metteremo una pirofila con le crepes. Per farcirle ci basterà aprirle, inserire il ripieno e chiuderle ripiegandole a metà. Aspettiamo una decina di minuti e siamo pronti per servire.

Per gustare al meglio le crepes agli asparagi e ricotta lo chef consiglia un prosecco fresco. Le bollicine esalteranno il sapore del ripieno.