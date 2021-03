La primavera sta arrivando e con essa la smania di pulizie approfondite. Con il tempo migliore e le temperature più alte cresce la voglia di usufruire di ogni angolo della propria casa.

Per farlo dobbiamo rimediare agli eventuali danni che l’inverno porta inevitabilmente alla casa e lanciarci in pulizie approfondite.

Oggi vedremo perché è arrivata l’ora di rendere la nostra veranda splendente grazie a questo trucchetto.

Vivibile come un salotto

La veranda è una zona della casa spesso non sfruttata sino in fondo. A volte diventa il luogo in cui raccogliamo oggetti rotti, immondizia e piante morte. Se abbiamo due ore di tempo ed un semplice strumento possiamo rendere splendente la nostra veranda.

Innanzitutto dobbiamo rimuovere tutto ciò che non serve, cogliere l’occasione per disfarci di oggetti vecchi che non usiamo. Una volta sgomberato lo spazio dobbiamo procedere alla pulizia a fondo dello spazio.

Dobbiamo rimuovere l’eventuale muffa e per farlo possiamo utilizzare un utilissimo cento gradi. Come abbiamo già visto qua, si tratta di uno strumento utilissimo per rimuovere lo sporco più ostinato senza usare detergenti tossici. Basterà passarlo sulle fessure più piccole, nelle intercapedini e negli spazi tra le piastrelle e la nostra veranda sarà pulita ed igienizzata, il vapore è in grado di uccidere germi e batteri.

Se la muffa ha intaccato la vernice possiamo passare una mano di colore per coprire le macchie.

Ora possiamo effettuare le pulizie di routine, ordinare gli eventuali mobili, abbellire l’ambiente con delle decorazioni e con delle immancabili piante ornamentali.

È arrivata l’ora di rendere la nostra veranda splendente grazie a questo trucchetto

La nostra veranda ora è pronta per essere utilizzata e sfruttata al pieno delle sue potenzialità. Potremo trascorrere del tempo in questo ambiente piacevole e fresco, leggere un libro, cucire o ricevere gli amici per il tè delle cinque.