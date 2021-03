L’orchidea è una di quelle piante d’appartamento che dà un tocco di colore alle nostre case.

È una pianta molto elegante e anche perfetta da regalare per chi sta arredando casa o per chi si è appena trasferito.

I suoi fiori danno luminosità agli ambienti. Possiamo trovare orchidee che fanno fiori di diversi colori.

Queste sono piante prediligono un alto livello di umidità. Anche la luce per le orchidee è molto importante. Hanno bisogno di una luce diffusa e mai di una luce diretta. Proprio per questo sono perfette per essere tenute dentro un appartamento.

In realtà però mantenere questo tipo di pianta non è semplicissimo. Soprattutto per chi non ha il famoso pollice verde e sta alle prime esperienze nel curare una pianta. Può succede spesso che senza accorgercene un’orchidea possa morire o non riesca a fiorire per qualche motivo particolare.

Vediamo quindi insieme come far rifiorire un’orchidea sfiorita in poche, veloci e semplici mosse.

L’innaffiatura adatta

Il primo passo è quello di mettere la nostra pianta fuori dalla finestra la sera e lasciarla tutta la notte. Questo perché ha bisogno di un alto livello di umidità e di temperature un po’ meno elevate rispetto a quelle che abbiamo all’interno degli appartamenti.

È anche molto importante la giusta innaffiatura. Per far rifiorire la nostra orchidea dovremmo lasciarla sotto l’acqua corrente per circa 4 secondi almeno una volta a settimana.

È importante poi che l’acqua però non rimanga a ristagnare sulle radici.

Il concime e l’illuminazione per l’orchidea

Il concime adatto da dare alla nostra orchidea è quello liquido a base di fosforo, azoto e potassio.

Facciamo sempre molta attenzione anche alla luce. Questa è una pianta che non sopporta la luce diretta del sole e che ha bisogno di illuminazioni diffuse. Proprio per questo viene tenuta all’interno degli appartamenti e viene lasciata fuori dalla finestra solo di notte.

Con impegno e dedizione, anche senza essere pollici verdi, seguendo questi piccoli e semplici passaggi possiamo far rigenerare la nostra orchidea.

Ecco perciò svelato come far rifiorire un’orchidea sfiorita in poche, veloci e semplici mosse.