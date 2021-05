In alcuni articoli apparsi sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato dei metodi per allontanare i piccioni dai nostri balconi (consultare qui).

Nel presente articolo, invece, si andranno ad esaminare alcuni metodi utili per liberarci da un altro fastidioso volatile: il gabbiano.

Infatti, da alcuni anni, i gabbiani si sono spostati dalle zone marittime ai centri delle città in cerca di cibo.

Il fastidio che provocano è, come per piccioni e tortore, legato principalmente agli escrementi lasciati su balconi e davanzali.

Tuttavia, esistono dei rimedi per allontanare questi animali senza danneggiarli o fare loro del male.

Alla scoperta degli infallibili metodi per tenere lontani una volta per tutte gabbiani e piccioni dai nostri balconi.

Spaventapasseri

Uno dei modi più diffusi sin dall’antichità per tenere lontani i volatili da giardini e orti è l’utilizzo di spaventapasseri. Quando si scrive di spaventapasseri la mente corre immediatamente a quelli in paglia con sembianze umane. Eppure, ne esistono anche di più efficaci che rappresentano i predatori naturali di piccioni e gabbiani.

Sarà sufficiente posizionare sul balcone o nel giardino degli spaventapasseri a forma di gufo o aquila per tenere lontani i gabbiani.

Si tratta di animali naturalmente temuti capaci di terrorizzarli abbastanza da tenerli a debita distanza.

Ultrasuoni

Un altro rimedio implica l’utilizzo di dissuasori ad ultrasuoni a batteria o a ricarica solare. Si tratta di un oggetto che emette ultrasuoni con frequenze molto fastidiose per i volatili ma non udibili dall’orecchio umano.

Come si scriveva, i dissuasori potranno essere a batteria o a ricarica solare.

In questo ultimo caso si consiglia di sistemarli in un luogo sufficientemente soleggiato per poter sfruttare al meglio la carica solare.

Alluminio

Oltre a tutti i rimedi elencati in precedenza non possiamo non accennare all’alluminio. Vaschette di alluminio intere o suddivise in striscioline, infatti saranno utilissime per allontanare i gabbiani. Si potranno legare al balcone delle vaschette che, grazie al loro potere riflettente, spaventeranno i gabbiani. Oltre a questo, possiamo utilizzare delle girandole con tonalità sgargianti che, sfruttando lo stesso principio dell’alluminio, allontaneranno i gabbiani. Si è, quindi, andati alla scoperta degli infallibili metodi per tenere lontani una volta per tutte gabbiani e piccioni dai nostri balconi.