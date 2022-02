Risparmiare non è facile, soprattutto d’inverno. In questi mesi, infatti, non solo ci sono le feste natalizie, che sono spesso un salasso per tutti, ma l’abbassarsi delle temperature fa lievitare le bollette a causa del riscaldamento. Insomma, c’è sempre il rischio di trovarsi senza soldi.

Per questo, bisogna trovare degli stratagemmi utili per provare a risparmiare un po’ di più. Per farlo, ovviamente, ci vuole dedizione, perché è davvero facile spendere soldi al giorno d’oggi. Daremo, perciò, un consiglio che può aiutare, indicando due spese molto insidiose da tagliare se vogliamo che il risparmio diventi molto più semplice.

L’importanza delle piccole spese e di quelle più grandi

Iniziamo con quelle che forse sono le spese più insidiose di tutte: quelle piccole. Già, può sembrare strano, perché sembra che il nostro portafogli patisca soprattutto quelle di grandi dimensioni. In realtà, tante piccole spese sommate rischiano davvero di essere insostenibili.

Per fare alcuni esempi, pensiamo al caffè al bar che prendiamo più volte al giorno, quotidianamente. Se riduciamo il numero di volte in cui lo beviamo, o se addirittura lo eliminiamo, possiamo risparmiare almeno 20 o 30 euro al mese.

Pensiamo, poi, al cibo spazzatura che acquistiamo al supermercato per avere qualcosa da sgranocchiare quando guardiamo un film a casa. Non dimentichiamoci, inoltre, di tutti i prodotti specializzati che acquistiamo per pulire casa, quando spesso potremmo utilizzare alternative fatte da noi. Insomma, come si suol dire, il diavolo è nei dettagli. Dobbiamo pensare che anche spese molto piccole possono pesare sul nostro budget.

Due spese molto insidiose da tagliare per risparmiare soldi più facilmente

Abbiamo visto che dobbiamo risparmiare sulle piccole cose, ma ce n’è anche una, molto grossa, che ci permette di evitare di spendere tanti soldi.

Stiamo parlando delle vacanze: una o due volte l’anno ci regaliamo un bel viaggetto e ogni tanto facciamo anche una toccata e fuga di un weekend in qualche bella città d’arte.

Come è facile immaginare, si tratta di spese consistenti, perché tra hotel, trasporto e ristoranti si spendono centinaia di euro per un fine settimana. Consigliamo quindi di prediligere, quando possibile, quella che gli americani chiamano “staycation”.

Questo termine mette insieme “stay”, ovvero “restare, rimanere” e “vacation”, ovvero vacanza. Si tratta di vacanze in cui non si fa un viaggio, ma si resta nella zona in cui si abita. Magari si va a visitare un museo locale o si fa una passeggiata nella natura in zone inesplorate vicino casa.

Insomma, ci si diverte sempre, però senza dover andare lontano e spendere tanto. Se abitiamo in città, è molto più facile vedere cose bellissime senza spendere quasi nulla.