Non solo Roma o Napoli ma ecco 3 città italiane da visitare in Italia per conoscere la cultura greco-romana

L’Italia è bella perché ha tanto da conoscere e visitare. Dalla costa alle montagne, i paesaggi sono ricchi e multiformi, il clima mite e il cibo indimenticabile. A rendere così affascinante il nostro Paese inoltre è la millenaria storia che ha da raccontare, perché sul nostro suolo si sono succeduti innumerevoli popoli.

Fra tutti dobbiamo ricordare Roma, che con la sua incredibile storia di conquista e di dominazione regnò per molti secoli in Europa.

Se oggi possiamo rivivere quella storia è anche grazie ai monumenti che i Romani ci hanno lasciato e che sono visibili in quasi tutte le città d’Italia.

Un impero che ha conquistato il Mondo

La potenza dei Romani, infatti, ha sottomesso quasi tutto il Mondo conosciuto dell’epoca. Esso inoltre ha resistito agli urti con le altre popolazioni e ha creato la prima culla della civiltà europea. In ogni città conquistata sono state fatte opere di abbellimento, di fortificazione e di edilizia. Teatri, ponti, acquedotti, strade a lunga percorrenza è ciò che di più rappresentativo i Romani ci hanno lasciato. Tali monumenti sono ancora visibili in alcune importanti città a cominciare dalla nostra capitale, Roma. Non ci soffermeremo a parlare della bellezza di Roma, che tutti ci invidiano, ma passeremo in rassegna alcune città meno conosciute in cui la bellezza della cultura greco-romana è protagonista assoluta.

Parliamo di cultura greco-romana in quanto la colonizzazione dei Greci ha avuto un’influenza molto forte nel sud Italia prima dell’arrivo dei Romani. Le due culture, almeno da un punto di vista monumentale, hanno convissuto pacificamente sul territorio e ne sono diventate l’emblema.

La città di Siracusa è un esempio di questo genere. Nella città è possibile visitare il teatro greco, dove oggi vengono svolte delle rappresentazioni della tragedia antica. La grotta del Ninfeo, l’anfiteatro romano e l’Orecchio di Dionisio.

Inoltre, presso il Parco archeologico della Neapolis di Siracusa si trovano molti resti di monumenti antichi imperdibili: templi, fori e ginnasi.

Non solo Roma o Napoli ma ecco 3 città italiane da visitare in Italia per conoscere la cultura greco-romana

A Catania, nota città etnea, ci sono molti i monumenti greco-romani da visitare, a partire dall’Odeon e dal Teatro romano, incastonati tra due vie centrali. Le numerose terme all’indirizzo della Rotonda e le Terme Achilliane. Infine, anche l’anfiteatro romano, secondo per grandezza solo al Colosseo, per lo più sotterraneo e visibile in piazza Stesicoro.

La cittadina campana di Paestum è ricca di templi greci come quelli di Era, Nettuno e Atena, ma anche di altri importanti resti romani come la Tomba del Tuffatore, il foro e l’anfiteatro romano. E il quartiere residenziale delle case romane. Tutto perfettamente mantenuto in vita e una gioia da scoprire in un prossimo viaggio alla scoperta dell’Italia antica.

Dunque, non solo Roma o Napoli, ma ecco che potremmo scoprire tante cittadine, luoghi e siti archeologici grazie ad un’attenta ricerca su internet o su riviste specializzate.

Ci ritroveremo così a scoprire che oltre a luoghi di mare e di montagna il nostro Paese ha una millenaria storia da far invidia a tutto il Mondo.