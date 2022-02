Quando iniziamo a soffrire di particolari disturbi che riguardano l’alimentazione ci mettiamo subito in allerta. Spesso diarrea, nausee, gonfiori addominali sono alcuni dei sintomi di patologie sempre più diffuse. La celiachia potrebbe essere una di queste, anche se non è così immediato riconoscerla.

Una volta accertato di avere questa patologia bisogna correre subito ai ripari e seguire un’alimentazione adeguata. Sarà necessario consultare i medici specialisti e farsi seguire almeno nella fase iniziale.

Attenzione non solo ai cibi ma anche agli attrezzi della cucina

Dunque, chi soffre di celiachia non dovrà consumare alimenti con glutine come cereali, farro, orzo e per questo motivo dovrà acquistare dei prodotti speciali che ne siano privi.

Ma non sarà sufficiente solo questo tipo di attenzione. Anche alcune bevande dovranno avere il contrassegno gluten-free in quanto potrebbero contenere farina o altri alimenti vietati.

Attenzione massima dovrà essere data anche all’uso di pentole, piatti e attrezzi della cucina. Ad esempio, essi dovranno essere personalizzati e di uso esclusivo. Vediamo in particolare di cosa si tratta e quelli a cui dovremmo stare più attenti.

Innanzitutto è consigliabile che il celiaco usi piatti e pentole tutti per sé per preparare le pietanze. Anche se le pentole vengono pulite e lavate in lavastoviglie, sarebbe meglio contrassegnare o riporre in uno spazio apposito le stoviglie che userà. Preferibilmente andrebbero poste in un luogo chiuso e asciutto, in tal mondo si eviteranno contaminazioni di qualche genere.

In secondo luogo sarà opportuno che il piano di lavoro della cucina sia sempre pulito e ci sia uno spazio dedicato a chi dovrà cucinare per il celiaco. Chi dovrà cucinare ha la necessità di igienizzare bene le mani prima di iniziare la preparazione.

Oltre all’olio fritto o all’uso del forno, chi soffre di celiachia dovrebbe stare attento anche a queste azioni quotidiane

Sono i dettagli che anche in questo caso fanno la differenza. Quindi il celiaco, o chi per lui, al momento di mettersi in cucina dovrebbe usare un grembiule personale che non dovrà essere usato per la lavorazione degli altri alimenti.

Per gli stessi principi appena spiegati, non dovrà essere utilizzato lo stesso olio per la frittura degli alimenti, così come la stessa acqua di cottura.

Inoltre, sarebbe meglio evitare l’uso contemporaneo del forno e fare tutto in tempi diversi al fine di evitare mescolanze varie.

Oltre all’olio fritto o all’uso del forno, il celiaco deve quindi stare attento anche all’uso di altri strumenti in modo da riguardare la propria salute senza rinunciare a niente. Può condurre una vita normalissima ponendo particolare attenzione a ciò che mangia e beve. Dunque, non facciamoci prendere dal panico ma seguiamo le indicazioni che i nostri medici sapranno darci.