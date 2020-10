Voi con la buccia d’arancia cosa ci fate? Noi abbiamo un paio di idee che fanno al caso vostro. Come ad esempio questa donna che ha usato la buccia d’arancia sulle scarpe e da quel giorno la sua vita è cambiata. Sull’utilizzo delle bucce dei mandarini ormai siamo degli esperti. Infatti vi ricordo che potete usarli per profumare la vostra casa mettendoli sui termosifoni. Se sei curioso di sapere tutto il procedimento clicca qui. E le bucce d’arancia? Ora vi spieghiamo bene tutto.

Questa donna ha usato la buccia d'arancia sulle scarpe e da quel giorno la sua vita è cambiata

Quando si tratta di rimedi naturali le nonne sono sempre le migliori. Loro sanno risolvere in pochissimo tempo e con prodotti che non ti sarebbero mai venuti in mente ogni problema. Per fortuna che abbiamo i nonni. Dovete sapere che questa donna ha usato la buccia d’arancia sulle scarpe e dal quel giorno la sua vita è cambiata. Volete sapere il motivo? Vediamolo subito.

Praticamente quando state mangiando l’arancia e volete buttare le bucce non fatelo, perché queste vi torneranno utili. Infatti le bucce di arancia potete passarle sulle vostre scarpe di pelle e poi strofinatele con un panno di lana, noterete subito che queste torneranno pulite e lucide.

Quello di pulire le scarpe di pelle con le bucce di arancia è un metodo molto apprezzato e soprattutto delicato. Le scarpe di pelle si sa che sono molto fragili ed è facile che si rovinino quindi bisogna trattarle con cura e attenzione. E questa tipologia di scarpa è sul mercato anche a dei costi alti. Quindi sarebbe veramente un dispiacere spendere tanti soldi per una prodotto che mettiamo solo una volta e che poi non usiamo più perché rovinato. Per questo motivo ora userai anche tu le bucce di arancia per lucidare e pulire il tuo stivaletto in pelle.