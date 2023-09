Dal setup del 6/7 aprile di quest’anno avevamo indicato come le probabilità erano elevatissime che intorno al setup rosso del 4 agosto si formasse un massimo rilevante. Questo swing però non doveva rappresentare il massimo annuale. Infatti le attese sono che questo punto di prezzo si dovrebbe formare fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Il ribasso inziato ai primi di agosto doveva terminare, secondo il nostro percorso campione, entro la prima decade di settembre ed entro determinati livelli di prezzo. Ci siamo molto vicini con i prezzi e il 29 settembre scadrà un setup nero annuale. E se il ribasso non si fermerà? Sui mercati si sta per abbattere una tempesta?

L’anno tipico e le probabilità

Poco probabile che in un anno del terzo anno del mandato presidenziale americano venga segnato un top di lungo termine. Ed è ancora più difficile che questo venga raggiunto nel mese di agosto.

Ecco invece come tende a muoversi il mercato azionaro in un anno medio:

Le probabilità che l’anno chiuda positivo sono superiori all’ 80% (come da statistisca ponderata sulle serie storiche dal 1898 ad oggi e come da barometro di gennaio con probabilità del 94%).

La fine di settembre darà indicazioni in merito. Per noi questa è una data importante perchè il mese di ottobre nel 90% dei casi è stato di ripartenza e propedeutico al rally natalizio.

Sui mercati si sta per abbattere una tempesta? Ancora calma e gesso

Alle ore 16:00 della seduta del 26 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.387

Eurostoxx Future

4.153

Ftse Mib Future

28.130

S&P500

4.285.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta del 26 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.707

Eurostoxx Future

4.247

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.358.

Oggi, come accade negli ultimi giorni i prezzi si sono portati a contatto con le linee dinamiche e con i livelli delle medie settate a 200/400 e 600 su diversi time frame. Queste continuano a rimanere orientate al rialzo. La discesa potrebbe ancora continuare per 1/5% punti percentuali ma il rialzo fino alla fine dell’anno non è ancora un’ipotesi accantonata.

Quali sono gli obiettivi dove i prezzi entro i quali potrebbero arrestare la loro discesa?

Dax Future

15.130/15.018

Eurostoxx Future

4.000/3.969

Ftse Mib Future

27.700/27.500

S&P500

4.230/4.117.

Se questo prezzi non faranno riparire il rialzo, alle porte potrebbe prepararsi un sell off che non si vedeva da anni.

Se non ci sbagliamo siamo sulla costruzione di un bottom. Come dovrebbe avvenire? Fra oggi e domani parte un rimbalzo. Si andranno a testare le prime resistenze e poi nuova discesa e nuovo minimo entro i livelli prima indicati, quindi ripartenza. La nostra ipotesi prevalente è che il Toro ha ancora le carte da giocarsi e non è per nulla stato abbattuto.

Vedremo cosa accadrà.

