Arrivano più soldi nel cedolino di ottobre per questi pensionati. Ecco come controllare se ne hai diritto 

Come ogni mese, c’è sempre tanta attesa per riscuotere la pensione. Ecco cosa troveranno nel mese di ottobre i pensionati tra trattenute e rimborsi.

Con l’aumento del costo della vita, sono tante le famiglie e i pensionati che stentano ad arrivare alla fine del mese. Soddisfare tutte le esigenze familiari e coprire tutte le spese ordinarie e straordinarie soltanto con uno stipendio o una pensione è davvero difficoltoso. Per questo sono tanti i pensionati che attendono gli inizi di ogni mese per il ritiro o l’accredito della pensione in banca o alla Posta. Grazie al Cedolino della pensione, i pensionati possono verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS nonché le ragioni di eventuali variazioni. Questo mese arrivano più soldi nel cedolino di ottobre per molti pensionati e a darne comunicazione è proprio l’Istituto mediante un comunicato. Inoltre, l’Istituto illustra tutte le trattenute fiscali che interesseranno le pensioni di ottobre, in particolare addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023.

Arrivano più soldi nel cedolino di ottobre per chi ha presentato la dichiarazione a fine giugno

Nel rateo di ottobre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili del 730 per i pensionati che hanno scelto l’INPS quale sostituto d’imposta. In particolare ciò riguarda coloro i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno. Pertanto, sul rateo di ottobre, si procederà al rimborso dell’importo a credito del contribuente, qualora dovuto, comportando un cedolino più ricco. Mentre nel caso di conguaglio a debito del contribuente, l’Istituto procederà alla trattenuta.

I pensionati pertanto che abbiano optato per la suddetta scelta, potranno verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti mediante l’apposito servizio online. Ovvero, accedendo al servizio “Assistenza fiscale: servizi al cittadino” anche mediante l’app INPS Mobile. I pensionati per riscuotere la pensione di ottobre, dovranno attendere giorno 2. Ciò vale sia per coloro che riscuotono presso gli sportelli bancari, sia per coloro che hanno il conto presso Poste Italiane. Chi invece ritira in contanti presso gli uffici postali, dovrà attenersi al calendario in ordine alfabetico previsto dalle rispettive sedi.

Ecco invece le trattenute fiscali

Sulla pensione di ottobre, oltre all’IRPEF, ci saranno le trattenute addizionali regionali e comunali relative al 2022, effettuate in 11 rate. Inoltre continua l’applicazione della trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, cominciata a marzo e che terminerà il mese prossimo. Procede poi il recupero delle ritenute IRPEF dell’anno 2022 qualora siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.