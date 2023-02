Il rarissimo pattern apparso a Wall Street settimana scorsa ha fatto sentire i suoi effetti e dai mercati azionari americani arrivano segnali preoccupanti. L’atteso aumento di volatilità, infatti, è stato al ribasso con il Dow Jones che ha perso il 3%. Una performance così negativa non si vedeva da metà settembre del 2022. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane?

Le indicazioni del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023. Notiamo che almeno fino ad aprile l’indice dovrebbe continuare a salire prima di andare incontro a una fase caratterizzate dalle prese di beneficio.

Queste prime settimane non sono state in buon accordo con quanto previsto, ma, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

Dai mercati azionari americani arrivano segnali preoccupanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 24 febbraio a quota 32.816,7, in ribasso dell’1,02% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,99%

Time frame giornaliero

La tendenza in corso sul time frame giornaliero è saldamente ribassista e al momento le quotazioni hanno come obiettivo più probabile area 31.550. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista verso area 30.150.

Time frame settimanale

Dopo il concretizzarsi del pattern rarissimo di cui parlavamo in un precedente articolo, le quotazioni hanno accelerato al ribasso rompendo l’importantissimo supporto in aera 33.289. A questo punto, quindi, ci sono tutti i presupposti per una continuazione ribassista.

L’unica speranza per i rialzisti è l’immediato recupero del supporto appena rotto.