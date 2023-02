Cosa sta succedendo sul titolo Piaggio? Le azioni sono in viaggio verso la terra incognita

Gli azionisti Piaggio da qualche mese a questa parte sono un po’ come i viaggiatori del passato che si avventuravano verso la terra incognita. Cosa sta succedendo sul titolo Piaggio? I massimi storici vengono continuamente aggiornati. A fare ancora più effetto, però, sono giornate come quelle del 23 febbraio che oltre a registrare rialzi importanti vedono un rialzo dei volumi importantissimo. Con queste condizioni ci sono elevate probabilità che il rialzo possa continuare senza problemi.

Cosa sta succedendo sul titolo Piaggio? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a quota 3,93 €, in rialzo del 3,64% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista da mesi e le quotazioni si stanno spingendo in territori sconosciuti aggiornando continuamente i massimi storici. L’unica precauzione che possono prendere gli investitori è monitorare eventuali chiusure giornaliere inferiori a 3,752 €. Questo livello corrisponde alla chiusura più bassa degli ultimi 15 giorni e a quella più bassa registrata nel corso della fase laterale molto evidente sul grafico.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Ovviamente il forte rialzo degli ultimi mesi ha avuto un importante impatto sulla valutazione del titolo quando confrontata con i multipli di mercato. Ecco, quindi, che un titolo storicamente sottovalutato si ritrova a essere leggermente sopravvalutato rispetto alla media del settore di riferimento.

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, la sopravvalutazione di Piaggio è pari a circa il 75%.

Secondo gli analisti, invece, il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni.

La situazione finanziaria di Piaggio

Gli ultimi dati di bilancio mostrano che Piaggio ha debiti per 1,01 miliardi di euro con scadenza entro un anno e 600,7 milioni di euro con scadenza successiva. A compensazione di questi obblighi, l’azienda dispone di liquidità per 292,4 milioni di euro e di crediti per 189,1 milioni di euro con scadenza entro 12 mesi. Quindi ha passività per un totale di 1,13 miliardi di euro in più rispetto alla liquidità e ai crediti a breve termine.

Questo deficit è importante rispetto alla capitalizzazione di mercato di 1,28 miliardi di euro. Ciò suggerisce agli azionisti di tenere d’occhio l’uso del debito da parte di Piaggio.

